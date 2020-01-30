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İtalya'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan gemide 27 Türk yolcu bulunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

İtalya'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan gemide 27 Türk yolcu bulunuyor

ROMA (AA) - İtalya'nın Civitavecchia Limanı'nda Çinli 2 yolcuda yeni tip koronavirüsten şüphelenilmesinin ardından demirlenen ve karantinaya alınan Costa Smeralda yolcu gemisinde 27 Türk yolcu olduğu bildirildi.

AA muhabirinin Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Çinli bir çiftte koronavirüs bulunduğu şüphesiyle Civitavecchia Limanı'na demirlenen Costa Smeralda kruvaziyerinde 27 Türk yolcu bulunuyor.

Büyükelçilik yetkilileri, gemideki Türk yolcuların henüz kendileriyle irtibat kurmadığını belirtirken, buradaki vatandaşların yararlanması için büyükelçilik iletişim bilgilerini liman yetkilileriyle paylaştıklarını aktardı.

- Yolcu gemisine karantina

İtalya'da 6 bin yolcusu olduğu belirtilen Costa Crociere şirketine ait kruvaziyer, Çinli bir çiftte tespit edilen yüksek ateş nedeniyle ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demir atmıştı.

Çinli çift, yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alınmış, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne götürülmüştü.

Tedbir amacıyla çiftin odası ve buraya yakın yolcuların odaları boşaltılarak karantinaya alınmıştı.

Gemide, 751 Çinli yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

- Yeni tip koronavirüs salgın

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de, bu sabah itibarıyla, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükselmişti.

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Anahtar Kelimeler:
gemi İtalya Karantina

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