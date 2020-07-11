HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 945'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 945'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.07.2020 19:42 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak 34 bin 945'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 945'e yükseldi

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 125'lik düşüşle 13 bin 303'e geriledi.

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 242 bin 827’ye ulaştı.

Son 24 saatte 188 yeni vaka kaydedildi. Dün 276 olan günlük yeni vaka sayısının bugün düştüğü görüldü.

İyileşenlerin sayısı bugün 306'lık artışla 194 bin 579'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak 34 bin 945'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 900 bin 552 test yapıldı.

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, dün yaptığı açıklamayla, ocak ayında Kovid-19 dolayısıyla ilan ettikleri 6 aylık acil durumu, yıl sonuna kadar uzatabileceklerinin sinyalini verdi.

Conte'nin acil durumun uzatılmasını gündeme getirmesi siyasette tartışmalara yol açarken, Senato Başkanı Elisabetta Casellati de bugün yaptığı açıklamada, acil durumun 6 ay daha uzatılmasının salı günü Senato'da görüşülüp oylanacağını belirtti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Tunceli'de vakalar arttı! Vali'den uyarıTunceli'de vakalar arttı! Vali'den uyarı
Ali İsmail Korkmaz ölümünün 7. yılında anılıyorAli İsmail Korkmaz ölümünün 7. yılında anılıyor

En Çok Okunan Haberler

Çirkin yorumlara tepki! 'Bırak edepsizler...'

Çirkin yorumlara tepki! 'Bırak edepsizler...'

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

Ünlü isimden bomba açıklama! 'Bana kur yaptı'

Ünlü isimden bomba açıklama! 'Bana kur yaptı'

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Nasıl oluştuğu halen bulunamadı...

Nasıl oluştuğu halen bulunamadı...

İlginizi Çekebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Diğer Haberler
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 851 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 851 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’da 300’den fazla reşit olamayan çocuğu taciz eden Fransız yakalandı

Ülkede infial yaratmıştı! 300'den fazla çocuğu taciz etti

İngilitere'den kritik karar! Londra'dan taşınıyor

İngilitere'den kritik karar! Londra'dan taşınıyor

Notre-Dame Katedrali'nin yangında yıkılan çan kulesinin orijinal şekli korunacak

Notre-Dame Katedrali ile ilgili yeni gelişme

Güney Afrika'da kiliseye silahlı baskın! Ölüler var

Güney Afrika'da kiliseye silahlı baskın! Ölüler var

İngiltere'de ses getirecek rapor: Irkçılar, Müslümanlara ve Yahudilere koronavirüs bulaştırmak için harekete geçti

Bomba rapor: Müslümanlara ve Yahudilere Covid-19 bulaştıracaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.