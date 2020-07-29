HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 129'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 129'a yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.07.2020 19:28 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte sadece 6 artarak 35 bin 129'a yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 129'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı, ülkede son 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 246 bin 776'ya ulaştı. Son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 289'a yükselirken, dün aynı sayı 212 idi.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 616'ya, iyileşenlerin sayısı da bugün 275 artışla 199 bin 31'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 6 artarak 35 bin 129'a yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 6 milyon 690 bin 311 test yapıldı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Silvio Brusaferro da son haftalarda yükseliş trendine giren günlük yeni vaka sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, yeni vakaların 200 ile 300 arasında seyrettiğini ve küçük iniş-çıkışlara karşın bunun "stabil" olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

HÜKÜMET OHAL'İ UZATMA HAZIRLIĞINDA

Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, dün Senatonun ardından bugün de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamayla Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 31 Ocak’ta ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) uzatma yetkisi aldı.

Hükümetin akşam saatlerinde 31 Temmuz'da sona erecek OHAL’i en az 3 ay daha uzatması bekleniyor. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Trump'tan TikTok açıklamasıTrump'tan TikTok açıklaması
15 Temmuz resmi tatil mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?15 Temmuz resmi tatil mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Anket sonucunda Mansur Yavaş öne çıktı

Anket sonucunda Mansur Yavaş öne çıktı

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Diğer Haberler
Trump: TikTok yasağı konusunda bir karara varmayı düşünüyoruz

Trump'tan TikTok açıklaması

'Almanya'daki yaklaşık 12 bin ABD askeri geri çekilecek'

'Almanya'daki yaklaşık 12 bin ABD askeri geri çekilecek'

İngiltere’de ilk ticari mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı

İngiltere’de ilk ticari mekiğinin iç tasarımı tanıtıldı

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Kabe'de sosyal mesafeli tavaf! Koronavirüs önlemleri tarihe geçti

Kabe'de sosyal mesafeli tavaf! Korona önlemleri tarihe geçti

Trump, Meksika duvarını korona bütçesiyle finanse ediyor

Trump, Meksika duvarını korona bütçesiyle finanse ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.