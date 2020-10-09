İtalya'da kürtajla alınan fetüslerin gizlice annelerin isimleriyle gömüldüğü ortaya çıktı

"Gebeliğimi sonlandırılmasına ilişkin belgeleri imzalarken bana 'Cenazenin gömülmesini ve tören istiyor musunuz?' diye sordular. Kimseye açıklamam gerekmeyen özel nedenlerden ötürü istemediğimi söyledim."

Prima Porta Mezarlığı'na giden kadın, burada üzerinde kendi isminin yazdığı bir mezarla karşılaştı.

Başkent Roma'daki Prima Porta Mezarlığı'nda "melek bahçesi" adı verilen bir alana yaklaşık 10 yıldır izinsiz olarak fetüslerin gömüldüğü ve haç şeklindeki mezar taşlarına da annelerin isminin yazıldığı ortaya çıktı.

Ancak mezarlığa gittiğinde kendi adına bir mezar yeri olduğunu gören kadın "Rızam olmadan, ismimle ve bana ait olmayan Hristiyanlık sembolü bir haçla mezar yapılmış olduğunu görmek öfke ve ızdırap vericiydi" dedi.

İlk vakanın ortaya çıkması üzerine birçok kadın daha benzer şekilde kürtajla aldırdıkları fetüslerin mezarlıkta olduğunu keşfetti.

100'den fazla kadının şikayetini, Differenza Donna isimli kadın hakları derneği savcılığa sundu.

Bu kadınlardan biri olan Francesca da kürtajı yaptırdığı hastaneden durumu açıklamalarını istediğini ancak "Hiçbir bilgimiz yok" yanıtını aldığını söyledi.

Şikayetçi kadınlardan birinin kürtaj operasyonunun gerçekleştirildiği San Camillo Hastanesi olayla ilgili sorumlulukları olmadığını iddia etti.

Yerel sağlık otoritesi ASL henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.

Cenaze işlemlerini yapan Ama kuruluşu ise ASL tarafından verilen direktiflere uyduklarını belirtti. Ancak aktivistler, bu uygulamanın yıllardır sürdüğü de göz önünde bulundurulursa, kürtaj karşıtı Katolik grupların birçok farklı kurumla gizli bir işbirliği içinde bu işlemleri yapmış olabileceğini söylüyor.