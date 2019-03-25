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İtalya'da sağın yükselişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:48 | Son Güncelleme

Basilicata bölgesel parlamento seçimlerini kazanan sağ partilerin ittifakı, ülke genelindeki sol partilerin bölgesel yönetim üstünlüğünü ele geçirdi - Basilicata'da sol partiler 24 yıl sonra iktidarı kaybederken, sistem karşıtı M5S'nin düşüşü devam etti - Aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Şimdi değişme sırası Avrupa'da"

MADRİD (AA) - İtalya'nın güneyindeki Basilicata bölgesindeki yerel parlamento seçimlerini kazanan sağ partilerin ittifakı, ülke genelinde sol partilerin bölgesel yönetim üstünlüğüne son verdi.

Basilicata'da dün yapılan bölgesel parlamento seçimlerini yaklaşık yüzde 42'lik oyla kazanan sağ partilerin ittifakı, bölgedeki 24 yıllık sol parti iktidarını yıktı.

Aşırı sağ görüşlü Lig ve İtalya'nın Kardeşleri (Fdİ) ile merkez sağdan Forza İtalya partilerinin oluşturduğu ittifakın Basilicata bölgesel yönetim başkan adayı olan, eski mali polis müdürü Vito Bardi, basına yaptığı ilk değerlendirmede "Tarih yazdık. Basilicata değişime hazır." dedi.

Diğer yandan, son 24 yıldır Basilicata'yı yöneten ancak bu seçimlerde kaybeden sol partilerin ülke genelindeki oy kaybının devam etmesi dikkati çekti. Hükümet ortağı, sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi (M5S), Basilicata'daki seçimlerden 1. parti olarak çıksa da 1 yıl öncesindeki genel seçime oranla bölgedeki oylarının neredeyse yarısına yakınını kaybetti.

İtalyan basını, M5S'nin Abruzzo ve Sardegna bölgelerinden sonra Basilicata'da da ciddi oy kaybına uğramasının Haziran 2018'den bu yana iktidarda olan koalisyon hükümetinin geleceğini daha da zorlaştırdığını yazdı. Forza İtalya ve Fdİ partilerinin temsilcileri de M5S ile yaptığı koalisyonu sonlandırması için Lig partisine bir kez daha çağrı yaptı.

Forza İtalya partisinin üyesi olan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, 26 Mayıs'ta yapılacak AP seçimlerinden sonra Lig partisinin M5S ile olan bağlarını koparması temennisinde bulundu.

Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de sosyal paylaşım sitelerindeki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, AP seçimlerini sağ partilerin önündeki yeni hedef olarak göstererek, "Şimdi değişme sırası Avrupa'da" diye yazdı.

İtalya'daki 2018 genel seçimi ve son 6 bölgesel parlamento seçiminde Lig partisinin elde ettiği başarıya atfen "Lig: 7- sol: 0" ifadesini kullanan Salvini, buna rağmen M5S ile kurdukları hükümetin çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

İtalya'da son 1 yılda büyük bir yükselişe geçen sağ partiler Molise, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Abruzzo ve Sardinya'dan sonra Basilicata bölgesinde de kazandı. Geçen yıl ülkedeki 20 bölgesel parlamentonun 15'i sol, 4'ü sağ partilerin elinde bulunurken, şu anda bu oran 10'u sağ, 9'u sol parti olarak değişti.

Ülkenin kuzeyindeki Valle d'Aosta bölgesinde ise yapısı itibariyle, sadece burada faaliyet gösteren partilerin ittifakı iktidarda bulunuyor.

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İtalya İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini merkez sağ yerel yönetim seçimi

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