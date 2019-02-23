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İtalya'da şiddetli rüzgar 3 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 22:18 | Son Güncelleme

Ülkenin orta ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli rüzgardan çöken duvar ve devrilen ağaçlardan dolayı 3 kişi yaşamını kaybetti, 2 kişi yaralandı

MADRİD (AA) - İtalya'nın orta ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 kişi öldü.

İtalyan ajansı Ansa'nın haberlerine göre, ülkenin ortasındaki Lazio bölgesindeki Alvito kasabasında bir duvarın çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Başkent Roma'nın Guidonia ilçesinde de üzerine ağaç düşen bir araçta bulunan 45 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ayrıca San Sebastiano al Vesuvio kasabasında da üzerine ağaç devrilen bir araçta bulunan anne ve çocuğunun yaralandıkları bildirildi.

Diğer yandan kötü hava şartlarından dolayı Ischia Adası'nın limanında iki geminin çarpıştığı, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Şiddetli rüzgar ülkenin orta ve güney kesiminde birçok yerde ağaçların devrilmesine, çatılardaki ilan tabelalarının uçmasına neden oldu. Roma'daki ünlü Kolezyum alanı da tedbir amaçlı turistik ziyarete kapatıldı.

Bu arada, ülkenin güneyindeki Puglia bölgesindeki Bari kenti sahilinde karaya oturan "Efe Murat" adlı Türk yük gemisine yardım etmek için yarına kadar beklenileceği öğrenildi.

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, 15 Türk mürettebatı bulunan geminin kaptanı, havanın düzelmesi için yarına kadar bekleme kararı aldı. Gemide şu an için herhangi bir zarar bulunmuyor. Geminin hava koşullarının düzelmesi halinde İtalyan Sahil Güvenlik ekibine ait römorkörler ile kurtarılması öngörülüyor.

Dalgakıranların bulunduğu kıyıya yakın bir yerde karaya oturan Türk gemisinin bulunduğu bölgede dalga yüksekliğinin 6 metreye ulaştığı kaydedildi.

Ayrıca Yunanistan-Arnavutluk-İtalya seferi yapan ve yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir feribotun da Bari Limanı yakınlarında denizde bekletildiği duyuruldu.

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3 ölü İtalya kötü hava şartları Türk gemisi karaya oturdu

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