HABER

İtalya'daki uluslararası Libya konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 22:00 | Son Güncelleme

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenen General Halife Hafter İtalya'daki uluslararası Libya konferansına katılacak

PALERMO (AA) - İtalya'daki uluslararası Libya konferansına katılıp katılmayacağı şu ana kadar belli olmayan General Halife Hafter'in konferansa katılmak üzere İtalya'ya hareket ettiği bildirildi.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Hafter'in uçağı konferansa ev sahipliği yapan Palermo kentine doğru havalandı.

Daha önce İtalyan makamları tarafından konferansa katılacağı duyurulan Hafter'in sonrasında Palermo'ya gitmekten vazgeçtiği öne sürülmüştü.

Libya'nın doğusunda etkin olan Temsilciler Meclisi (TM) kaynakları, Hafter'in konferansa katılmama kararının arkasında "İtalya hükümetinin son zamanlarda Hafter ve Libya'ya büyük düşmanlık sergilemesi, buna karşılık Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemesi", "İtalya'nın Libya'nın güneyinde askeri bir üs kurma çabası" gibi sebepler bulunduğunu belirtmişti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin geçen hafta sonu General Halife Hafter'i konferansa katılmaya ikna etmek için Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Libya'da BM destekli UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Tobruk merkezli TM Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Meşri de konferansta hazır bulunacak.

PARTNERÜnlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!Ünlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
GÜNCELLEME- Freni patlayan kamyon 10 araca çarptıGÜNCELLEME- Freni patlayan kamyon 10 araca çarptı
Başkan Kocaoğlu: Büyükşehir, İZBAN grevine müdahil olmayacakBaşkan Kocaoğlu: Büyükşehir, İZBAN grevine müdahil olmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafter İtalya Konferans Libya palermo

En Çok Okunan Haberler

Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.