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İtalyan Dışişleri Bakanı Di Maio'dan "Türkiye'nin AB üyelik süreci"ne ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 18:06 | Son Güncelleme

İtalyan Dışişleri Bakanı Di Maio'dan "Türkiye'nin AB üyelik süreci"ne ilişkin açıklama

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde, kapıların hiçbir zaman kapanmadığını söyledi.

Bakan Di Maio, Yabancı Basın Derneği üyelerini Dışişleri Bakanlığında kabulünde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir Türk gazetecinin "Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci"ne ilişkin sorusuna Di Maio, "Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci aslında hiçbir zaman kapanmadı. Atışmaları bir kenara bırakırsak, Türkiye’deki bazı siyasi olaylar, Avrupa Birliği’nin bütünün de tereddütlere yol açtı. Bu üyelik mevzusunda Avrupa hep birlikte karar verecek. AB’de de birçok konuda pek çok bölünme oluyor ve böyle olduğunda da içeriden ve dışarıdan eleştiriler gelmeye başlıyor." yanıtını verdi.

Di Maio, "Türkiye, NATO için önemli bir ülke. Ticari açıdan da İtalya’nın stratejik bir ortağı. İlişkiler iyiyken de yolunda gitmeyen şeyler söylenebilir. Paylaşmadığımız, katılmadığımız bir şey varsa söylenebilir. Son olarak Türkiye’nin Suriye topraklarına yaptığı operasyonda da dediğimiz gibi." dedi.

Suriye konusunda, daha önce Beşşar Esed ile diyalog kurulması gerektiğini belirten röportajı hatırlatılan Di Maio, şunları kaydetti:

"Benim daha önce de söylediğim şu idi, her şey BM kararları ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in yapacağı çalışmaya bağlı. Ben, Pedersen’in yürüttüğü çalışmanın, Astana süreci ve batıda giden süreci bütün bunları birleştirmesini ve bir sonuca ulaştırmasını umuyorum. Suriye’nin birliğe ihtiyacı var. Yaptığımız bütün işler, taraflarla yürütülen diyaloglar, Anayasa Komitesi çalışmalarına katılmayan ülkeler de olmak üzere bütün ülkeler, BM kararları ve Özel Temsilci Pedersen’in bir metre arkasında sıralanmalı ve o da liderlik yapmalı. Aksi takdirde her şeyin rastgele gitme riski ortaya çıkar."

İtalyan bakan, Libya konusunda da Berlin Konferansının önemli olduğunu ancak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Di Maio, Roma'da dün ve bugün yapılan 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu oturumlarına işaret ederek, "Açık bir sinyal geliyor. O da daha fazla zamanımızın kalmadığıdır. Libya’da ateşkes koşullarına ulaşmamızı sağlamayı hızlandırmamız gerekiyor bir an önce." dedi.

Luigi Di Maio, Çin'in 5G teknolojisini NATO üyesi İtalya üzerinden Avrupa’ya sokmaya çalıştığına yönelik ABD'den baskı görmediklerini ama bir uyarı geldiğini ifade etti.

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AB İtalya İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Libya Türkiye

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