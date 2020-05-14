HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalyan doktorların araştırması: Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda Kawasaki benzeri hastalık 30 kat arttı

İtalyan doktorların araştırması: Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda Kawasaki benzeri hastalık 30 kat arttı

14.05.2020 11:27 | Son Güncelleme

İtalya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs salgınıyla çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı benzeri bir rahatsızlığın önceki 5 yılda her 3 ayda 1 kez görülürken, koronavirüs salgını süresince bir ayda 10 vaka görüldüğünü ortaya koydu.

İtalyan doktorların araştırması: Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda Kawasaki benzeri hastalık 30 kat arttı

İtalya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs salgınıyla çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı benzeri bir rahatsızlığın bağlantılı olabileceğini gösterdi.

İtalya'da koronavirüsten en ağır etkilenen kent olan Bergamo'daki Papa Giovanni XXIII Hastanesi'nde yapılan araştırmanın sonuçları tıp dergisi Lancet'te yayımlandı. Araştırmada, koronavirüs salgını süresince Bergamo'da Kawasaki benzeri bir hastalığın 30 kat arttığı tespit edildi.

Önceki 5 yılda bu hastalık her 3 ayda 1 kez görülürken, koronavirüs salgını süresince bir ayda 10 vaka görüldü.

Bu sene bu hastalık için tedavi edilen 10 çocuktan 8'inin, koronavirüse karşı antikor geliştirdiği de tespit edildi.

Araştırmayı yapan doktorlar, "SARS-CoV-2 (koronavirüs) salgını ile Kawasaki hastalığının şiddetli bir şeklinin yaygın görülmesi arasında bir bağlantı bulunduğunu" belirtti.

Doktorlar, koronavirüs salgınından etkilenen diğer ülkelerde de Kawasaki benzeri hastalık patlayışı beklenebileceği uyarısında bulundu.

İtalya

Araştırmada, 2015-2020 yılları arasında bu hastalığın belirtilerini gösteren 19 çocuk ile bu yıl 18 Şubat-20 Nisan tarihleri arasında hastalanan 10 çocuk incelendi. Önceki 5 yılda hastalanan çocukların yaş ortalaması 3 iken, bu yıl bu hastalığa yakalananların yaş ortalamasının 7.5 olduğu belirlendi.

Bu sene hastalığa yakalanan çocuklarda önceki yıllara oranla kalp sorunlarının, makrofaj aktivasyon sendromunun (MAS) ve streoid tedavisine ihtiyaç duyma oranının daha yüksek olduğu da görüldü.

Araştırmacılar bu sonuçlardan hareketle, "SARS-CoV-2'nin, Kawasaki benzeri hastalığın şiddetli bir formuna neden olabileceğini" belirtti.

Araştırmacılardan Lorenzo D'Antiga İtalyan basınında yer alan açıklamalarında, "Araştırmamız, SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile bu inflamatuar rahatsızlık arasındaki bağlantının ilk net kanıtını sunuyor" dedi.

Araştırmacılar, "Kawasaki benzeri hastalık" ifadesini kullanmalarının gerekçesini de, semptomların daha önce bilinen Kawasaki belirtilerinden farklılık gösterebilmesi ve daha ağır olmasıyla açıkladı.

İngiltere'de doktorlara 'acil' koduyla uyarı gönderilmişti

İngiltere Pediatri Yoğun Bakım Vakfı tarafından bu konuda geçen ay doktorlara "acil" koduyla bir uyarı yapılmış ve "İngiltere'de çocuklar arasında Covid-19'la bağlantılı bir inflamatuar sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır" denilmişti.

Vakfın açıklamasına göre bu yeni hastalıkta ağır Covid-19'un yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki hastalığı belirtileri görülüyor. Kawasaki Hastalığı'nda orta büyüklükteki damarlarda inflamasyon gelişiyor ve damarlar şişiyor.

İngiltere ve İtalya'nın yanı sıra ABD, Fransa, İspanya ve İsviçre'de de benzer vakaların görüldüğü haberleri gelmişti. ABD'de 3 çocuk bu "gizemli hastalık" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İtalya'nın Bergamo kentindeki doktorların Lancet dergisinde yayımlanan araştırmasında Kawasaki hastalığı ile ilgili olarak şu ifadeler de yer aldı:

"Japonya'da Tomisaku Kawasaki'nin bu hastalığın ilk 50 vakasını rapor etmesinin üzerinden yarım yüzyıl geçmesine rağmen Kawasaki hastalığının nedeni hala bilinmiyor. En çok kabul gören hipotez, genetik yatkınlığı olan hastalarda bağışıklık sisteminin bir ya da daha fazla bilinmeyen patojene anormal bir tepki vermesinden kaynaklandığını savunuyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
Rusya’da günler sonra bir ilk yaşandı!Rusya’da günler sonra bir ilk yaşandı!
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu

En Çok Okunan Haberler

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

Buket Aydın boşandı mı? Buket Aydın'la ilgili flaş iddia

CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerine ilişkin yeni adım!

CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerine ilişkin yeni adım!

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Survivor'dan ayrılan Ersin'den Mert için flaş hamle! O gerçeği açıkladılar

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

Diğer Haberler
Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi Japon medyasında

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi Japon medyasında

ABD'nin UFO görüntüleri hakkında yeni raporlar!

ABD'nin UFO görüntüleri hakkında yeni raporlar!

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Rusya’da günler sonra bir ilk yaşandı!

Rusya’da günler sonra bir ilk yaşandı!

Forbes: Türkiye, TCG Anadolu ile daha da güçlenecek

ABD medyası yazdı: Türkiye daha da güçlenecek

Ülkenin tek çıplaklar plajı 1 yıl boyunca kapalı kalacak

Ülkenin tek çıplaklar plajı 1 yıl boyunca kapalı kalacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.