İtalyan doktorların araştırması: Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda Kawasaki benzeri hastalık 30 kat arttı

İtalya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs salgınıyla çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı benzeri bir rahatsızlığın bağlantılı olabileceğini gösterdi. İtalya'da koronavirüsten en ağır etkilenen kent olan Bergamo'daki Papa Giovanni XXIII Hastanesi'nde yapılan araştırmanın sonuçları tıp dergisi Lancet'te yayımlandı. Araştırmada, koronavirüs salgını süresince Bergamo'da Kawasaki benzeri bir hastalığın 30 kat arttığı tespit edildi. Önceki 5 yılda bu hastalık her 3 ayda 1 kez görülürken, koronavirüs salgını süresince bir ayda 10 vaka görüldü. Bu sene bu hastalık için tedavi edilen 10 çocuktan 8'inin, koronavirüse karşı antikor geliştirdiği de tespit edildi. Araştırmayı yapan doktorlar, "SARS-CoV-2 (koronavirüs) salgını ile Kawasaki hastalığının şiddetli bir şeklinin yaygın görülmesi arasında bir bağlantı bulunduğunu" belirtti. Doktorlar, koronavirüs salgınından etkilenen diğer ülkelerde de Kawasaki benzeri hastalık patlayışı beklenebileceği uyarısında bulundu. Araştırmada, 2015-2020 yılları arasında bu hastalığın belirtilerini gösteren 19 çocuk ile bu yıl 18 Şubat-20 Nisan tarihleri arasında hastalanan 10 çocuk incelendi. Önceki 5 yılda hastalanan çocukların yaş ortalaması 3 iken, bu yıl bu hastalığa yakalananların yaş ortalamasının 7.5 olduğu belirlendi.

Bu sene hastalığa yakalanan çocuklarda önceki yıllara oranla kalp sorunlarının, makrofaj aktivasyon sendromunun (MAS) ve streoid tedavisine ihtiyaç duyma oranının daha yüksek olduğu da görüldü. Araştırmacılar bu sonuçlardan hareketle, "SARS-CoV-2'nin, Kawasaki benzeri hastalığın şiddetli bir formuna neden olabileceğini" belirtti. Araştırmacılardan Lorenzo D'Antiga İtalyan basınında yer alan açıklamalarında, "Araştırmamız, SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile bu inflamatuar rahatsızlık arasındaki bağlantının ilk net kanıtını sunuyor" dedi. Araştırmacılar, "Kawasaki benzeri hastalık" ifadesini kullanmalarının gerekçesini de, semptomların daha önce bilinen Kawasaki belirtilerinden farklılık gösterebilmesi ve daha ağır olmasıyla açıkladı. İngiltere'de doktorlara 'acil' koduyla uyarı gönderilmişti İngiltere Pediatri Yoğun Bakım Vakfı tarafından bu konuda geçen ay doktorlara "acil" koduyla bir uyarı yapılmış ve "İngiltere'de çocuklar arasında Covid-19'la bağlantılı bir inflamatuar sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır" denilmişti.