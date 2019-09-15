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İtalyan lezzetlerine Türk domatesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

İzmir'de güneşe serilerek kurutulan domatesler başta Avrupa olmak üzere 85 ülkeye ihraç ediliyor - BGC Tarım ve Gıda Satış Pazarlama Sorumlu Gonca Arman: - "Bizim ürünlerimizi en çok İtalyanlar talep etmektedir. İtalya'da özellikle salatalarda, makarna, pizzalarda, sos olarak sandviçlerin arasında kullanılmaktadır" - "Kilosu yaklaşık 3 avroya ihracat yapıyoruz. Geçen yıl 900 ton satışımız vardı. Bu yıl talebin fazla olmasından dolayı bin 200 tonun üzerinde satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

İZMİR (AA) - Türkiye'nin kuru domates ihracatında ilk sıralarında yer alan İzmir'de kurutulan domatesler, başta Avrupa olmak üzere 85 ülkeye ihraç ediliyor.

Her yıl nisan ayında ekimi yapılan ve temmuz ayında hasat edilen domatesler, beyaz örtü üzerinde kurumaya bırakılıyor.

Müşterinin talebine göre tuzlanan veya kükürtlenen domatesler yaklaşık 1 hafta güneşlendikten sonra paketlenmek üzere tesislere gönderiliyor.

Ağırlık olarak ihraç edilen ürünler, kavanoz veya paketler halinde başta Avrupa olmak üzere bir çok ülkeye ihraç ediliyor.

Kilosu ortalama 3 avroya ihraç edilen kuru domatesler özellikle kahvaltı sofralarını süslerken bazen de sos, makarna ve pizzalara lezzet katıyor.

- İtalyan pizzasına Türk domatesi

Bergama ilçesinde faaliyet gösteren BGC Tarım ve Gıda Satış Pazarlama Sorumlu Gonca Arman, AA muhabirine, kuru domates üretiminde Bergama'yı daha ileri bir noktaya taşımak istediklerini söyledi.

Kuru domatese dünyanın her bölgesinden talebin arttığını vurgulayan Arman, şöyle konuştu:

"Bu bir yaz domatesi ve mevsiminde yetişen ürünü 12 ay boyunca tüketiciye sunabiliyoruz. Dolayısıyla sadece ABD, Avrupa, Avustralya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde değil yavaş yavaş gelişmekte olan ülkeler de mutfağında da yer almaya başladı. Tabii buna ulaşılabilirlik ve fiyat da çok önemli bir faktör. Amacımız bu ürünü dünyada çok daha ülkeye ihraç edebilmek."

Ürünün daha çok kahvaltı sofralarını süslediğini aktaran Arman, zeytinli ve biberli çeşitleriyle kurutulmuş domates salatası olarak da ürünün kahvaltılarda ve mezelerde yel aldığını dile getirdi.

Kuru domates ihracatında İtalya'nın yoğun talebi olduğunu belirten Arman, şu ifadeleri kullandı:

"En çok İtalyanlar talep etmektedir. Çünkü dünyada daha çok İtalyan ürünü olarak bilinmektedir. Kurutulmuş domatesi dünyaya ilk tanıtan İtalyanlar olduğu için daha çok İtalyan mutfağında yer almaktadır. İtalya'da özellikle salatalarda, makarna ve pizzalarda, hatta sos olarak sandviçlerin arasında kullanılmaktadır."

Domates üretimde 50 çiftçiyle çalıştıklarını bildiren Arman, yaklaşık 600 kişiye de iş imkanı sağladıklarına dikkati çekti.

- "Kilosu 3 avro hedef bin 200 ton"

Ürünün fiyatlandırılması ve geçen seneki satış rakamları hakkında da bilgi veren Arman, şunları kaydetti:

"Ürünün ortalama satış fiyatı 3 avro civarlarında. Tabii ki de bu ambalajına ve marinasyonuna göre değişiklik arz edebiliyor. Geçen yıl yaklaşık 900 tonluk bir satışımız olmuştu. Fakat buna sadece müşteri talepleri değil, ham maddenin arzı da etken sebepti. Bu yıl bin tonun üzerine geçerek yaklaşık bin 200 tonu hedefliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Bergama ihracat kahvaltılık Kuru domates

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