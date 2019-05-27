KADIN

İtalyan moda devi Prada artık kürk kullanmayacak!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 27.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

İtalyan moda devi Prada, Şubat 2020'den itibaren kadın koleksiyonunda kürk kullanmayacak. Hayvan aktivistlerinin yıllardır süren çağrısına kulak veren marka, 'inovasyon ve sosyal sorumluğa bağlıyız' açıklaması yaptı.

İtalyan moda devi Prada artık kürk kullanmayacak!

İtalyan moda evi, Şubat 2020'den itibaren kadın koleksiyonlarında artık kürk kullanmayacak. İtalyan moda tasarımcısı ve Prada Grubunun CEO'su Miuccia Prada, Prada grubunun “inovasyon ve sosyal sorumluluk üstlendiğini” doğrulayarak 'bizim kürksüz politikamız bu bağlılığın bir uzantısı' dedi.

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Miuccia, markanın yeni kararıyla ilgili olarak "Prada Grubu, inovasyon ve sosyal sorumluluğa kendini adamıştır ve Fur Free Alliance (FFA), LAV ve Amerika Birleşik Devletleri İnsani Derneği ile olumlu bir diyaloğun ardından gelen kürk kullanmama politikamız, bu görevin bir uzantısıdır. Yenilikçi malzemelere odaklanmak, şirketin etik ürünlere olan talebini karşılarken, yaratıcı tasarımın yeni sınırlarını keşfetmesini sağlayacaktır" yorumunda bulundu.

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Bu hareket, hayvan haklarının korunmasını sağlayan uluslararası örgüt Fur Free Alliance tarafından ise övgüyle karşılandı. Örgütün başkanlığını yapan Joh Vinding, ''bu karar tüketicilerin hayvanlara yönelik tutumlarını değiştirebilecek nitelikte. Prada artık kürk içermeyen markaların listesinde'' diye konuşuyor.

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Karar, Fur Free Alliance tarafından da övgüyle karşılandı. FFA Başkanı Joh Viding “Prada Grubu, hayvanlardan yana tavır değiştiren tüketiciye cevap vererek, büyümekte olan kürksüz markalar listesine girdi” diye konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri Humane Society’nde moda politikası direktörü PJ Smith şunları ekledi: “Prada’nın kürksüz ilanıyla, modadaki en büyük isimlerden biri, hayvan refahı ve gelecek nesillerin inovasyonunda lider oldu.”

Prada önceden vizon, tilki ve tavşan gibi hayvanların kürkünden giysiler üretiyordu.


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