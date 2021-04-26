İtalyan Robinson Crusoe, 32 yıldır yaşadığı adadan ayrılıyor

Eski bir öğretmen olan Mauro Morandi, 32 yıl önce İtalya'dan Güney Pasifik'e ulaşmaya çalışırken teknesinin arızalanmasının ardından Sardunya kıyılarındaki Budelli Adası'na geldi.

Pembe kumlarıyla bilinen adaya hayran kalan Morandi, adanın bekçisinin yakın zamanda emekli olacağını öğrenince bu görevi kendisi devraldı.

O zamandan beri sahil kıyılarına vuran plastik atıkları temizleyen, adanın bakımını yapan ve yazın gelen turistlere rehberlik eden Morandi, 2016'da adanın kamuya açılmasına karar verilmesi nedeniyle Budelli'yi terk etmek zorunda.

Guardian'a konuşan 81 yaşındaki Morandi, 2016'dan beri milli park yetkililerinin kendisine adayı terk etmesi için baskı yaptığını ve buna daha fazla katlanmaya gücü kalmadığını söyledi.

'ONLARLA SAVAŞMAYI BIRAKTIM'

Yetkililerin 'evini' bir çevre eğitimi merkezine dönüştüreceğini belirten Morandi, "Onlarla savaşmayı bıraktım. 32 yıl sonra buradan ayrılacağım için çok üzgünüm" dedi. Yetkililer ise, Morandi'nin gerekli izinleri almamasına rağmen adanın bazı bölgelerinde değişiklikler yaptığını söylüyor.