HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İtfaiye erinin hatası faciaya neden oldu! Beyoğlu'nda panik anları

İtfaiye erinin hatası faciaya neden oldu! Beyoğlu'nda panik anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 02:18 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda itfaiye ekipleri çatı yangınına müdahale ettiği sırada kaza meydana geldi. Bir itfaiye erinin el frenini çekmeyi unutmasıyla 3 vatandaş yokuştan aşağı kayan aracın altında ezildi.

İtfaiye erinin hatası faciaya neden oldu! Beyoğlu'nda panik anları

İddiaya göre, Beyoğlu Bülbül Mahallesi Atlı Ases Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanın çatısında saat 22.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıyı alevlerin sardığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler kısa süre içinde yangını kontrol altına aldı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU 3 KİŞİYİ EZDİ

Yangına müdahale eden itfaiye eri aracın el frenini çekmeyi unuttu. Yokuş üzerindeki araç bir anda vatandaşların üzerine doğru kaymaya başlarken aracın altında kalan 3 kişi yaralandı. Vatandaşlar hemen yaralılara yardım etmek için seferber olurken olay yerine çağrılan ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.

Olayı öğrenen yaralılarının yakınlarının sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
Şiddetli rüzgar çatı parçalarını söküp attı!Şiddetli rüzgar çatı parçalarını söküp attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Van'da çığ felaketi: 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van'da çığ felaketi: 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

Virüsü ilk fark eden doktorun mesajı viral oldu!

Virüsü ilk fark eden doktorun mesajı viral oldu!

İpek Tanrıyar'dan karnı burnunda ilk poz

İpek Tanrıyar'dan karnı burnunda ilk poz

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatı parçaları sokağa uçtu

Şiddetli rüzgar çatı parçalarını söküp attı!

Tekirdağ’da 3 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’da 3 ton sahte içki ele geçirildi

Ağrı’da vahşet! Tartıştığı eşini satırla katletti

Vahşet evi! Tartıştığı eşini satırla katletti

Kocaeli'de iş arayan gençten ilginç afiş: İş varsa siz arayın

İş arayan gençten ilginç afiş: İş varsa siz arayın

İstanbul’un simgesi Galata Kulesi mavi ve turuncuya büründü

Galata Kulesi mavi ve turuncuya büründü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.