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İtfaiye Haftası’nda yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:15 | Son Güncelleme

Amasya’da itfaiye ekiplerinin, İtfaiye Haftası dolayısıyla lisede yaptığı tatbikat gerçeğini aratmadı.Amasya’da, itfaiye teşkilatı 305.

Amasya’da itfaiye ekiplerinin, İtfaiye Haftası dolayısıyla lisede yaptığı tatbikat gerçeğini aratmadı.
Amasya’da, itfaiye teşkilatı 305. yaşını kutladı. Kutlama kapsamında Macit Zeren Fen Lisesinde tatbikat yapıldı. Senaryo gereği okulun en üst katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri mahsur kalan öğrenciyi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İkinci senaryoda meydana gelen trafik kazasında araç yanmaya başladı. Yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşı kurtardı.
Her yıl 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan itfaiyeciler haftasına Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum kuruluş müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Zeynel Cesur, “Bu yıl 305. yılını kutladığımız itfaiye teşkilatı Osmanlı zamanında ilk olarak 1714 yılında Tulumbacılar Ocağı adıyla kurulmuştur. 25 Eylül 1923’de modern bir teşkilat olarak belediyelere devredilmiştir. Amasya İtfaiyesi Müdürlüğümüz bünyesinde 55 personel, 10 araç ve günümüz teknolojisine uygun teçhizatlar bulunmakta olup, personelimiz 3 vardiya şeklinde 7 gün 24 saat esasına göre daima göreve hazır halde bulunmaktadır” dedi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Bu hafta sizin haftanız, bu vesileyle itfaiye haftanızı da tebrik ediyorum. İtfaiye teşkilatımız belediyemize bağlı olarak hizmet veren en eski hizmet birimlerimizdendir. Ülkemizde kuruluş tarihi 1714 olarak kabul edilmektedir” diye konuştu.
Amasya Valisi Osman Varol ise "Trafik kazalarında itfaiye teşkilatımız çok büyük yardımlarda bulunmaktadır, bugün boğulma vakalarında kendi dalgıç ekipleriyle yardımda bulunmaktadır. Herhangi bir yerde mahsur kalan insanlarımızı veya hayvanların kurtulması için gereken her türlü çalışmayı yapabilecek eğitime ve donanıma sahiptirler. Bu yönüyle çok modern, çok yönlü insanlarımızın en dar zamanında onlarla birlikte olan gerçekten kuvvetli bir teşkilattan bahsediyoruz" şeklinde konuştu.
Protokol ve öğrenciler, itfaiye ekiplerinin kullandığı teçhizatların tanıtıldığı standı gezdi.

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