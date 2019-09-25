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İtfaiyede 305’inci yıl gururu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatının kuruluşunun 305’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle İtfaiye Dâiresi Başkanlığı personeliyle bir araya geldi.Osmanlılar döneminde tulumbacılar olarak hizmet veren, 1914 yılında yangın söndürme teşkilatına dönüşen ve 25 Eylül 1923’te ise bir belediye hizmeti olarak kabul edilen itfaiyecilik mesleği, 305 yıldır halkın can ve mal güvenliğini sağlıyor.

İtfaiyede 305’inci yıl gururu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatının kuruluşunun 305’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle İtfaiye Dâiresi Başkanlığı personeliyle bir araya geldi.
Osmanlılar döneminde tulumbacılar olarak hizmet veren, 1914 yılında yangın söndürme teşkilatına dönüşen ve 25 Eylül 1923’te ise bir belediye hizmeti olarak kabul edilen itfaiyecilik mesleği, 305 yıldır halkın can ve mal güvenliğini sağlıyor. Her yıl 23 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye personeliyle bir araya geldi. Gölpark tesislerinde düzenlenen programda konuşan Başkan Aktaş, itfaiyeciliğin cesaret, fedakârlık ve kahramanlık işi olduğunu vurguladı. İtfaiyecilerin, can kurtarmak için canlarını tehlikeye attıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “İtfaiyecilerimiz sadece yangınla ilgili konularda değil, deprem, sel gibi tabiî afetlerde de yanımızdalar. Bütün belediyecilik hizmetleri çok kıymetli, ancak İtfaiyenin yeri biraz daha ayrı. 3 milyon nüfusumuz ve sanayi potansiyelimizle sürekli yangın riskiyle iç içeyiz. Bu nedenle itfaiye teşkilatımızı günün şartlarına uygun olarak ekip ve ekipman yönünden sürekli destekliyoruz” dedi.
9 ayda 12 bin 381 olay
İtfaiye teşkilatının Bursa’da 28 itfaiye grubunda 114 araç ve 562 personel, yine 80 gönüllü itfaiye istasyonunda 758 gönüllü itfaiyeciyle 70 traktör tankeri ve 13 itfaiye aracıyla hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, ayrıca Bursa sahillerinde 15 noktada 59 personelle verilen cankurtaran hizmeti sayesinde bu sezon
253 vatandaşın boğulmaktan kurtarıldığını kaydetti. 2018 yılında 13 bin 3 olaya müdahale edildiğini açıklayan Başkan Aktaş, “Bursa itfaiyesi, bu yılın ilk 9 ayında 12 bin 381 olaya müdahale etti. Bunların 6 bin 702 yangın, 5 bin 274’ü arama-kurtarma,
259’u sel-su baskını ve 146’sı da farklı olaylar. Bunun yanında 128 bin 616 kişiye temel yangın eğitimi verildi, 2 bin 22 yangın denetimi yapılarak rapor hazırlandı” diye konuştu.
İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed Emin Tarım da hem büyük bir özveriyle çalışan itfaiye personeline hem de hiçbir desteği esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

İtfaiyede 305’inci yıl gururu

İtfaiyede 305’inci yıl gururu

İtfaiyede 305’inci yıl gururu

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