İthalat vergileri: Neden iki ayda binlerce ürüne ek gümrük vergisi getirildi?

Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgınının etkilerine karşı korunabilmesi amacıyla son 2 ay içinde binlerce ithal ürüne ek gümrük vergisi getirildi.

En son 19 Mayıs tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 800'den fazla ürün için gümrük vergileri artırıldı.

19 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre ilave gümrük vergileri 30 Eylül'e kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim'den itibaren 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

Daha önce de 18 Nisan, 21 Nisan ve 11 Mayıs gibi çeşitli tarihlerde yayımlanan kararnamelerle de çok sayıda diğer ürüne ek gümrük vergisi getirildi.

6 soruda bu ek gümrük vergilerinin neden getirildiğini ve sonuçlarının ne olacağını derledik.

Ek gümrük vergisi nedir?

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve vergi uzmanı Ozan Bingöl, son 1,5 ay içerisinde yaklaşık 5 bin ithal ürüne ek gümrük vergisinin getirildiğini söylüyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Bingöl, ek gümrük vergisini "yerli üreticiyi korumak için uygulanan önemli bir ticaret politikası aracı" olarak tanımlıyor.