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  4. İtiraf etti! Kundaklama karşılığı 5 bin dolar alacaktı, kıskıvrak yakalandı

İtiraf etti! Kundaklama karşılığı 5 bin dolar alacaktı, kıskıvrak yakalandı

18.04.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de terör eylemi polis operasyonu sayesinde engellendi. Terör örgütünden halk otobüslerinin kundaklanması yönünde talimat alan örgüt üyesi yakalandı. Örgüt üyesi, kundaklama eylemi karşılığında rüşvet teklif edildiğini de itiraf etti.

İtiraf etti! Kundaklama karşılığı 5 bin dolar alacaktı, kıskıvrak yakalandı

Kocaeli'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden halk otobüslerini kundaklama talimatı alan ve eylem hazırlığına geçen terör örgütü üyesi yakalandı. Gözaltına alınan örgüt üyesi, otobüsleri kundaklama karşılığında 5 bin dolar verileceği yönünde söz aldığını itiraf etti.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, Kocaeli’de kundaklama tarzında eylem yapılması yönünde talimat verdiğini, halk otobüslerinin kundaklanması için keşif yapıldığı, yapılan keşif videosunun örgüt mensuplarına gönderildiğini belirledi.

Polisin operasyonu ile eylem hazırlığındaki örgüt üyesi yakalandı.

Gözaltına alınan kişi, kendisi ile irtibat kuran örgüt mensuplarının Kocaeli’de keşfini yaptığı araçları yakarak eylemi gerçekleştirmesini istediğini, karşılığında kendisine 5 bin dolar verileceğini itiraf etti.

Gözaltına alınan örgüt üyesinin sorgusu devam ediyor. (DHA)

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