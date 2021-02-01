İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı aslan burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında aslan burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda aslan burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Aslan Burcu Şubat aylık burç yorumu...

ASLAN BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar her türlü ilişkinizde yanlış anlama ve yanlış anlaşılmalara daha fazla dikkat etmelisiniz. İnatçılık, ısrarcılık ve takıntılar her türlü ilişkide daha yıpratıcı sonuçlar doğurabilir. Kendi içinde kuşku ve şüphelere varabilir, bazı kişilere dair samimiyet ve güven sorgulması yapabilirsiniz.

1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Her türlü ilişkide sizi daha şanslı kılacak bu transit ile farklı ortamlardan yeni insanlarla tanışacaksınız. Tanışacağınız kişilerden bazıları yaşamınızda kalıcı değişimleri getirebilecek önemde olabilir. İlişkilerinizde evet ve hayırlarınız, doğru ve yanlışlarınız daha keskin olacak. İnandığınız değerlerle seçim yapacak, değerlerinize göre hareket edeceksiniz.