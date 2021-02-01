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İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

fadoncu fadoncu 01.02.2021 06:58 | Son Güncelleme:
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23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2021 Şubat ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... Merkür Retrosu Aslan burcunu nasıl etkileyecek? İşte Aslan Burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu...

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı aslan burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında aslan burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda aslan burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Aslan Burcu Şubat aylık burç yorumu...

Aslan burcu yıllık yorum 2021... Aslanların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Aslan burcunu 2021'de neler bekliyor?Aslan burcu yıllık yorum 2021... Aslanların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Aslan burcunu 2021'de neler bekliyor?

ASLAN BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar her türlü ilişkinizde yanlış anlama ve yanlış anlaşılmalara daha fazla dikkat etmelisiniz. İnatçılık, ısrarcılık ve takıntılar her türlü ilişkide daha yıpratıcı sonuçlar doğurabilir. Kendi içinde kuşku ve şüphelere varabilir, bazı kişilere dair samimiyet ve güven sorgulması yapabilirsiniz.

1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Her türlü ilişkide sizi daha şanslı kılacak bu transit ile farklı ortamlardan yeni insanlarla tanışacaksınız. Tanışacağınız kişilerden bazıları yaşamınızda kalıcı değişimleri getirebilecek önemde olabilir. İlişkilerinizde evet ve hayırlarınız, doğru ve yanlışlarınız daha keskin olacak. İnandığınız değerlerle seçim yapacak, değerlerinize göre hareket edeceksiniz.

11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında her türlü ilişkide önemli bir aydınlanma, açığa çıkma durumu olacak. Arkanızdan dönen durumlar karşınıza gelebilir. Hislerinizin gerçek olduğunu görebilirsiniz. Kimlerin gerçek dost, kimlerin farklı duygu ve planlarda olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Bu tarih civarında kime güvendiğinizi iyi belirleyin.

17 Şubatta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sosyal çevrenizde, kurduğunuz ilişkilerde kalıcı değişimler yaşanıyor. Duygusal ilişkilerde net ve nihai kararlar alınacak. Evlilik, boşanma kararları gündeme gelebilir. Süregelen davalarınız bu tarihlerde önemli bir ilerleyiş kazanabilir veya sonuçlanabilir. Bir süredir görmezden gelinen sorunlar bu tarihte birden büyüyebilir, kontrol dışı bir hal alabilir.

18 Şubatta Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında finansal hedeflerinize, tavrınızda ve tarzınızda değişikliğe gitmeye odaklanabilirsiniz. Enerji alanınızı korumanız daha önemli olacak. Yaşamdan desteklerle karşılaşabilirsiniz. İnançlarınız ve sözleriniz yaşamınızı şekillendirebilir. Pozitif kalmanın daha önemli olduğu zamanlar.

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