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'İttifak içinde ittifak' formülüyle hedeflerindeki bölgeler ortaya çıktı! 3 parti bu seçmenlere yöneldi: Daha önce AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde...

13.03.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakından 3 parti seçimlere 'ittifak içinde ittifak' formülüyle girmenin hazırlıklarında yeni gelişmeler kaydetti. Kulislerde Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin muhafazakar Kürt seçmenin ağırlıkta olduğu bazı bölgelerde ortak milletvekili listesi çıkaracağı konuşuluyor. 3 partinin ortak aday çıkarmayı planladığı yerler de gündeme geldi. Bunlar arasında güneydoğu ve İstanbul'un bir bölgesi öne çıkıyor.

'İttifak içinde ittifak' formülüyle hedeflerindeki bölgeler ortaya çıktı! 3 parti bu seçmenlere yöneldi: Daha önce AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde...

Altılı masanın 3 partisi, genel seçimler için ittifakın diğer partilerinden ayrı bir hazırlığın görüşme trafiğini hızlandırdı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun öne sürdüğü 'ittifak içinde ittifak' formülüyle Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi oy potansiyelini artırabilmek adına kararsız, AK Parti'den kopan ve muhafazakar Kürt seçmene yönelik adım atılacak. Öte yandan ittifak görüşmeleri kapsamında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TDP lideri Sarıgül'le görüşmesinin ise gündeme gelmediği öğrenildi.

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"3'LÜ ORTAK ADAY" ARAYIŞI

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında Millet İttifakındaki görüşmelere dair şunları söyledi:

  • İttifak içinde ittifak gündeme gelmişti SP'nin açıklamasıyla. DEVA, Gelecek, Saadet; Millet İttifakı zemini içerisinde ama bazı yerlerde ayrı olarak 3'lü ortak aday gösterebilir mi? Bu arayışlar var, çalışmalar sürüyor.

  • Şöyle deniyor; kararı tabii ki bu 3 parti verecek. İYİ Parti ve CHP'nin müdahil olması söz konusu değil deniyor. Güneydoğuda bu 3 partinin birlikteliği bilhassa muhafazakar Kürt seçmen nezdinde olabilir gibi bir bakış açısı var. Çünkü DEVA, Gelecek ve Saadet AK Parti'den kopan tabanın oyuna talipken diğer yandan herhangi bir partiye ait hissetmeyen muhafazakar seçmen, artı Kürt muhafazakar seçmene yönelecek gibi duruyor.

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3 PARTİNİN HEDEFİNDEKİ BÖLGELERİ AÇIKLADI!

  • Mesela güneydoğuda bazı illerde, İstanbul 3. bölge gibi yine muhafazakar Kürt seçmenin çoğunlukta olduğu ve daha önce AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde böylesi bir ittifakı girilebileceği yönünde fikir alışverişi devam ediyor.

"SARIGÜL'LE RANDEVU TALEBİ YOK, EN KRİTİK GÖRÜŞME İNCE İLE"

  • Bir başka hedef sol seçmen. Kılıçdaroğlu diğer partilerle de görüşecek. Sadece onlarla değil, oy oranı düşük sağ partilerle de bir araya gelecek. Ama bu çerçevede DSP yok. Sarıgül'le görüşür mü diye baktım, henüz bir randevu talebi olmadığı öğrendim. En kritik görüşmelerden biri, eğer olursa, Muharrem İnce ile olacak.
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Millet İttifakı saadet partisi

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