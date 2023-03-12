HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Karamollaoğlu yeni formülü açıkladı! "Bunu liderlere de aktardım" diyerek ittifaktaki 2 partinin adını verdi

Karamollaoğlu yeni formülü açıkladı! "Bunu liderlere de aktardım" diyerek ittifaktaki 2 partinin adını verdi

12.03.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakında aday belirleme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Meclis seçimlerinde nasıl bir yol izleneceğine çevrildi. 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yapılacak seçimler için Karamollaoğlu "ittifak içinde ittifak" formülünü öne sürdü. Altılı masadaki 2 partiyi sayarak "Saadet Partisi ile bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Bunu parti liderlerine de aktardım" diye konuşan Karamollaoğlu anketlerdeki oy oranlarıyla ilgili de bir mesaj verdi.

Karamollaoğlu yeni formülü açıkladı! "Bunu liderlere de aktardım" diyerek ittifaktaki 2 partinin adını verdi

14 Mayıs'a 2 ay gibi bir süre kala partiler seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Millet İttifakından 3 parti, genel seçimlere "ittifak içinde ittifak" formülüyle katılmayı değerlendiriyor. Karamollaoğlu, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile kurulacak bir 3'lü ittifak durumuna değinerek milletvekili çıkarma olasılıklarının yükseleceğini öne sürdü.

AA-20230227-30428891-30428887-SAADET_PARTISI_GENEL_BASKANI_KARAMOLLAOGLUNDAN_DEVA_PARTISI_GENEL_BASKANI_BABACANA_ZIYARET

"BUNU PARTİ LİDERLERİNE DE AKTARDIM"

Karamollaoğlu, gündemi değerlendirmek üzere tv5 kanalında katıldığı programda söz konusu ittifak formülünü şu şekilde açıkladı:

"İttifakın içinde bulunan partilerden özellikle yeni kurulan Gelecek ve DEVA Partisi’yle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Bunu parti liderlerine de aktardım. Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman alacağımız oy mertebeleri anketlerde şöyle veya böyle görünüyor. En fazla 3-4 milletvekili çıkartılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman Mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkanımız var."

AA-20230306-30493241-30493230-MILLET_ITTIFAKI_TOPLANTISI_6_GENEL_BASKANIN_KATILIMIYLA_BASLADI

"AK PARTİ SEÇMENİ GİDECEK YER ARADI"

AK Parti bir sene öncesinden beridir yüzde 15’ten fazla seçmeni kaybetti. Onlar gidecek yer aradılar, kısmen belli bir yerlere niyetlendiler ama hala bu seçmenin yüzde 5 ile 7’si adres arıyor. Az önce ifade ettim, bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz ama doğuracağı sinerjiyle birlikte 130-140’lara çıkarabiliriz."

İlginizi Çekebilir

'Erbakan' sorusuna böyle yanıt verdi

'Erbakan' sorusuna böyle yanıt verdi

 SP lideri duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız!

SP lideri duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız!

 'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!
Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Son anket yayınlandı!Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Son anket yayınlandı!
Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde kaldığı çadır görüntülendi!Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesinde kaldığı çadır görüntülendi!
Anahtar Kelimeler:
Temel Karamollaoğlu Millet İttifakı

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Son anket yayınlandı!

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Son anket yayınlandı!

Hastaların şikayeti sonrası harekete geçildi! Bakan Koca duyurdu: Faaliyetleri askıya alındı

Hastaların şikayeti sonrası harekete geçildi! Bakan Koca duyurdu: Faaliyetleri askıya alındı

İtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini nefes kesti

İtalyan spor spikeri dekoltesiyle takipçilerini nefes kesti

Kafalar, yumruklar havada uçuştu! Göztepe - Pendikspor maçında saha savaş alanına döndü!

Kafalar, yumruklar havada uçuştu! Göztepe - Pendikspor maçında saha savaş alanına döndü!

HÜDA PAR'ın ardından bir parti daha Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi

HÜDA PAR'ın ardından bir parti daha Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi

‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’

‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.