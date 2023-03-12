Karamollaoğlu yeni formülü açıkladı! "Bunu liderlere de aktardım" diyerek ittifaktaki 2 partinin adını verdi

14 Mayıs'a 2 ay gibi bir süre kala partiler seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Millet İttifakından 3 parti, genel seçimlere "ittifak içinde ittifak" formülüyle katılmayı değerlendiriyor. Karamollaoğlu, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile kurulacak bir 3'lü ittifak durumuna değinerek milletvekili çıkarma olasılıklarının yükseleceğini öne sürdü.

"BUNU PARTİ LİDERLERİNE DE AKTARDIM"

Karamollaoğlu, gündemi değerlendirmek üzere tv5 kanalında katıldığı programda söz konusu ittifak formülünü şu şekilde açıkladı:

"İttifakın içinde bulunan partilerden özellikle yeni kurulan Gelecek ve DEVA Partisi’yle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Bunu parti liderlerine de aktardım. Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman alacağımız oy mertebeleri anketlerde şöyle veya böyle görünüyor. En fazla 3-4 milletvekili çıkartılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman Mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkanımız var."

"AK PARTİ SEÇMENİ GİDECEK YER ARADI"

AK Parti bir sene öncesinden beridir yüzde 15’ten fazla seçmeni kaybetti. Onlar gidecek yer aradılar, kısmen belli bir yerlere niyetlendiler ama hala bu seçmenin yüzde 5 ile 7’si adres arıyor. Az önce ifade ettim, bir ittifak içerisinde bir araya gelirsek 30-40 milletvekili çıkarabiliriz ama doğuracağı sinerjiyle birlikte 130-140’lara çıkarabiliriz."