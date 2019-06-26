HABER

İÜ Tercih ve Tanıtım Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 13:32 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi tarafından üniversite adaylarına yönelik düzenlenen "Tercih ve Tanıtım Günleri", 19 Temmuz'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tercih ve Tanıtım Günleri 19 Temmuz'da başlayacak.

İÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite adaylarına yönelik düzenlenen Tercih ve Tanıtım Günleri, bu yıl Beyazıt'taki Merkez Yerleşke'de bulunan rektörlük binasında, 19-23 Temmuz'da yapılacak.

Etkinlik, 24-29 Temmuz'da da fakültelerin kendi yerleşkelerinde gerçekleştirilecek.

Adaylar, tanıtım günlerinde, üniversitenin tarihi, yerleşkeleri, burs, beslenme, barınma, spor, sağlık ve sosyal olanaklarının yanı sıra öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları hakkında bilgilendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İÜ'nün sanat, siyaset, tarih, edebiyat ve sinema gibi pek çok alanda Türkiye'nin en önemli isimlerini yetiştirmiş bir kurum olduğuna dikkati çekti.

Üniversitenin 15 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 12 enstitü, rektörlüğe bağlı 2 bölüm ile yaklaşık 80 bin öğrenciye eğitim verdiğini anımsatan Ak, şunları kaydetti:

"Ayrıca açık ve uzaktan eğitim fakültemizde eğitim gören 219 bin 942 açık öğretim, 14 bin 881 uzaktan eğitim olmak üzere toplam 234 bin 823 öğrencimiz bulunuyor. İstanbul Üniversitesi 'öğrenci dostu' anlayışıyla eğitim veren modern bir eğitim kurumu olmaya ve kendini yenilemeye sürekli devam ediyor. Türkiye'nin en seçkin eğitim kadrolarına sahip olan üniversitemiz, 899 profesör, 391 doçent, 580 dr. öğretim üyesi, 319 öğretim görevlisi ve 1103 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 3 bin 292 akademik personele sahip ve gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarıyla bilim dünyasında etkin konumda."

İÜ'nün dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına giren tek Türk üniversitesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ak, "Üniversitemiz, Avrupa'da kurulan ilk on üniversiteden biridir. Araştırma üniversitesi olarak seçilen İstanbul Üniversitesi aynı zamanda YÖK tarafından verilen 2017 YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Üniversite-Sanayi İş Birliği Ödülünün de sahibi oldu. Üniversitemiz birçok ulusal ve uluslararası sıralamada en ön sırada yer alarak ülkemizi de başarılı bir şekilde temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ak, Tercih ve Tanıtım Günleri'nde adayların doğru seçimi yapabilmelerine katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
Bitlis tünelinde kaza tatbikatıBitlis tünelinde kaza tatbikatı
Nilüfer Belediyesi’nin 32. kuruluş yıl dönümüne coşkulu kutlamaNilüfer Belediyesi’nin 32. kuruluş yıl dönümüne coşkulu kutlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut Ak tercih ve tanıtım günleri üniversite

En Çok Okunan Haberler

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Son dakika öğretmen Ayşe Çelik için yeni karar!

'Ayşe öğretmen' için flaş karar!

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Son dakika Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı!

Harp Okulu davasında karar açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.