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İyi bir gece uykusu akşam saatlerinde yememeniz gereken besinler

30.07.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyumakta zorlanıyor musunuz? Yalnız değilsiniz. Sıcak geceler, haber döngüsü, kişisel ilişkiler veya sadece açıklanamayan uykusuzluk olsun, çoğumuz uykuya dalmak ve uyumak için mücadele ediyoruz. Uykusuzluk günlük hayatı olumsuz etkilemekle beraber bazı hastalıklarla davetiye çıkarabilir. Beslenme programınızın uyku düzeninizi bozduğunu biliyor musunuz?

İyi bir gece uykusu akşam saatlerinde yememeniz gereken besinler

Uykusuzluk, çağımızda çoğu kişinin yakındığı şikayetlerin başında geliyor. Stres, hayat tarzı, aşırı izlemenin yanı sıra uykusuzluğu tetikleyen başka unsularda var. Beslenme tarzınızın uyku döngünüzde oynadığı rolü düşündünüz mü? Çoğumuz yatmadan önce kahve içmiyoruz çünkü kafein var. Ama dikkat etmemiz gereken sadece kahve değil.

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UYUMADAN ÖNCE KAÇINMANIZ GEREKEN YİYECEKLER

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ÇİKOLATA

Çikolatada süper yüksek kafein seviyeleri vardır, bu da onu akşamın ilerleyen saatlerinde ve gece için kötü bir seçim haline getirir. Kafeinin hızlı göz hareketi (REM) uykusuna neden olması daha olasıdır ve sabahları kendinizi sersemlemiş hissetmenize neden olur.

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ELMA

Elmalar kafein içermez, ancak kafeine benzer bir tepkiye neden olur. Elmadaki vitaminleri vücutta yavaşça salan yaklaşık 13 g doğal şeker içerir. Gün boyunca iyi, ancak geceleri daha uyanık hissetmenizi sağlar. En azından, kafeinden farklı olarak, sarsıntı, titreme veya korkunç kahve çarpması yoktur.

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DOMATES

Domates gibi asitli yiyecekler, yatarken reflü sorunlarına neden olabileceğinden, yatmadan hemen önce kaçınılmalıdır. Aynı şey, mide içinde baskıya neden olan ve yemek borunuza asit girmesine neden olan soğanlar için de söylenebilir.

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KURU MEYVE

Meyvedeki lif ölçülü olarak harikadır. Ancak gece tüketildiğinde şişkinlik ve gazlı hissetmenize neden olabilir. Taze meyveler gibi kuru meyveler de yüksek düzeyde şeker içerir ve bu da size enerjik bir yüksek verebilir.

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CİPS

Fındık ve cips gibi tuzlu atıştırmalıkların vücudu susuz bıraktığı ve su tutulmasını artırdığı bilinmektedir. Sonuç olarak, uykunun 'yüzeysel' olması ve kesintiye uğraması daha olasıdır.


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