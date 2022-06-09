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İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ifadesi olay oldu! İYİ Partiden açıklama

09.06.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın seçimlerde çıkaracağı aday merak edilirken İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri olay oldu. Oral'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan açıklama geldi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ifadesi olay oldu! İYİ Partiden açıklama

2023 Haziranı'nda yapılacak seçimlere neredeyse 1 yıl kalırken siyasetin gündemi de hareketlendi. Seçimlerle ilgili son açıklama İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'dan geldi. Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili "Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir" dedi. Oral'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan açıklama geldi.

ORAL

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Ankara Masası'nda Fatih Atik'in sorularını yanıtladı. Seçimlerle ilgili açıklama yapan Oral'ın açıklamasından satır başları:

"BU BİR ENDİŞEDİR"

"İslam dininin bütün mezheplerinin, bütün inanlarını eşit görürüm. Çünkü dinim bana öyle davranmayı hitap eder. Çok güzel bir söz var, 'insan bilmediği şeyin düşmanıdır' derler. Şimdi, Aleviler bizim kardeşimizdir. Bin yıldır bu topraklarda alevi ve Kürtler ile beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir, (Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum.

Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil.

"FARKLI BİR İSİMLE ÇIKILIR"

Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Farklı bir isimle çıkılır. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Genel başkanlarımız bu profile uygun bir aday seçecektir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır, bundan hiç şüphem yok."

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medyadan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın açıklamalarıyla ilgili olarak "Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti
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