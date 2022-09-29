HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı paylaştı! İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar...

İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı paylaştı! İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar...

29.09.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker'in paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Nevşehir Çardak Köyü İlköğretim Okulu müdürü İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya sattı. Paylaşılan video hakkında kullanıcılar tarafından birçok yorum yapıldı. Öte yandan portrelerin hurdacıya verildiğini gören vatandaşların parasını ödeyerek geri aldıkları öne sürüldü.

İYİ Parti Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker'in Twitter hesabından paylaştığı video sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaya göre İddiaya göre Nevşehir Çardak Köyü İlköğretim Okulu müdürü, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya sattı. Bir hurdacıda çekilen görüntülerle ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Öte yandan Portrelerin hurdacıya satıldığını gören vatandaşların parasını ödeyerek geri aldıkları öne sürüldü.

Screenshot_4

'İLK ÖĞRETMEN ATATÜRK'E SON ÖĞRETMEN'İN LAYIK GÖRDÜĞÜ...'

Gökçen Aker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Nevşehir Çardak köyü ilköğretim okul müdürünün, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresinin de bulunduğu tabloları hurdacıya verdiğini gören vatandaşların parasını ödeyerek geri aldıkları iddia ediliyor! İlk öğretmen Atatürk’e son öğretmenin layık gördüğü!… Pes!"

Screenshot_3

Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru o anları anlattı: Ölüm hiç aklınıza gelmiyorMersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru o anları anlattı: Ölüm hiç aklınıza gelmiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı istek!Kritik zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı istek!
Gaz krizi derinleşiyor! Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruzGaz krizi derinleşiyor! Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz
Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı!Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Hurdacı Gençliğe Hitabe atatürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Konutta yeni kampanya geliyor! İşte ayrıntıları...

Konutta yeni kampanya geliyor! İşte ayrıntıları...

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

'Adaylık teklifi' iddiası sonrası Yavaş cephesinden açıklama

'Adaylık teklifi' iddiası sonrası Yavaş cephesinden açıklama

Çiftçiler 'fiyat düşük' diyerek yolu kapatıp eylem yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi: "Yüzde 300 arttı"

Çiftçiler 'fiyat düşük' diyerek yolu kapatıp eylem yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi: "Yüzde 300 arttı"

Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor

Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor

İlginizi Çekebilir

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Ünlü isim adım adım faciayı paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim adım adım faciayı paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.