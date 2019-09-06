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İYİ Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan istifa ederek MHP'ye geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 17:41 | Son Güncelleme

İYİ Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, görevinden istifa ederek MHP’ye geçti.

İYİ Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan istifa ederek MHP'ye geçti

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti’deki görevinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi’ne geçtiğini açıkladı. Doğan açıklamasında, "Siyaset hayatım tesadüflerle başlamadı. Çok büyük bir çaba sarf ettim, sarf ettiğim bu çabanın hiçbir noktasından pişman olmadım ve hiçbir cefasından da kaçmadım. Herhangi bir makamda değil ülkücü olarak bir ömür geçirmek çabasında oldum. Yüce Rabbime şükürler olsun ki onun huzurunda seccadeye baş eğmekten başka bir yön bulmadım" dedi.

Erkan Doğan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"14 yaşımda başladığım kutlu davamda Başbuğum Alparslan Türkeş’in de dediği gibi siyaset çizgimde hiçbir kırıklık olmadan bugün siz değerli ülküdaşlarımın gönüllerinde hiçbir makamdan daha değerli olmayan bir makamda yer edindim. Bugün 41 yaşımdayım. Osman Bölükbaşı, Alparslan Türkeş, Dündar Taşer, Gün Sazak, Galip Erdem gibi Türklük davasının kutupları olan değerli büyüklerimin yolunda yürüme şerefine nail olduğum siyaset hayatıma başladığım yerde devam etmek için bugün başkanlık divanımdaki arkadaşlarımla birlikte Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım."

"ÜLKÜCÜNÜN YERİ YUVASIDIR SÖZÜNÜ ÖNEMSİYORUM"

Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ’ülkücünün yeri yuvasıdır’ sözünü önemsediğini belirterek, "Ülkü Ocaklarında beraber aynı tastan çorba içtiğim arkadaşlarım içerisindeki hiçbir kimse bir kişiye beş kişi dalan haydut arkadaşım olmamıştır. Göğsü vatan, millet, bayrak sevdasıyla yanan ülküdaşlarım olmuştur. Bu vesileyle buradaki siyasi hayatıma son verirken İYİ Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey’in ülkücünün yeri yuvasıdır sözünü önemsiyor, buradan o çağrıya karşılık veriyorum. Duruşumun belli olduğu davamda ülkücü ve Türk milliyetçisi olarak devam edeceğim" dedi. (İHA)

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