İYİ Parti, Cumhur İttifakına mı katılacak? Numan Kurtulmuş'tan açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti'nin Cumhur İttifakına katılacağı yönündeki iddialara da değinen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, iki parti arasında temas olduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"Böyle bir konu bizim dışımızda gündeme gelen bir meseledir" diyen Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Milli konularda isteriz ki geniş mutabakat olsun. Ama Cumhur İttifakı ne kadar açık ve şeffafsa karşı ittifak da zaman zaman o kadar kapalı hareket ediyor. İYİ Parti ve HDP tabanı nasıl bir araya gelecek ve hangi konularda mutabık kalabilecekler. Ya da CHP’nin ana gövdesini oluşturulan seçmeni HDP ile terörle mücadelede nasıl aynı zeminde buluşacak. Esas sınav burasıydı. Biz milli konularda gerçekten Türkiye’nin geleceği ile ilgili konularda mutabakatı mümkün olduğu kadar genişletmek isteriz. Doğu Akdeniz'den Libya'ya, terörle mücadeleden Azerbaycan’daki mücadeleye kadar bu konudaki ittifakın genişlemesinin Türkiye’ye katkısı olacağını düşünüyoruz. Ama bu masa başında görüşme ve ittifaklarla değil, 15 Temmuz’da olduğu gibi temel meselelerde ortak noktaları genişletmekle olacak bir şey."

Kaynak: Reuters

