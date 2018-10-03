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İYİ Parti'de deprem! Hepsinin istifası istendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2018 21:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Merkezi, il başkanlarının istifasını aldıktan sonra ilçe teşkilatlarından da istifa etmelerini istedi. Teşkilatlardan, İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan karara uymalarının istendiği öğrenildi.

İYİ Parti'de deprem! Hepsinin istifası istendi

İYİ Parti Başkanlık Divanı, yaptığı toplantının ardından ilçe başkanlarının istifasını istedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzası ile kamuoyuna duyurulan kararda, ilçe teşkilatlarından alınan karara uymaları istendi.

YENİDEN YAPILANDIRMA

Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlığında yapılan toplantıda, ilçe teşkilatlarının da yeniden yapılandırılma programına dahil edilmesi doğrultusunda tavsiye kararı alındığı vurgulandı. Buna göre; yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulan ilçelerde de, ilçe başkaları ve yönetimlerinin istifa edeceği kaydedildi. Yeniden yapılandırma programının, hızlı, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasına imkan ve fırsat vermiş olacağı belirtilen açılamada, "30 Ağustos'ta İYİ Parti Başkanlık Divanı tarafından alınan tavsiye kararı doğrultusunda, il teşkilatlarımızda uygulamakta olduğumuz yeniden yapılandırma programı sonuçlanma aşamasına geldi. Son olarak İstanbul ile birlikte 76 ilimize, il başkanı ataması yapıldı. Teşkilatların tepeden tırnağa güçlendirilmesi, genişletilmesi ve yenilenmesi için gerekli iş ve işlemler hızla yürütülmekte" denildi.

"MAHALLE TEŞKİLATLANMASI PROGRAMINA DA HIZ VERİLECEK"

"81 ilde yeniden yapılandırma programının önünü açan il başkanlarının gösterdiği anlayış, sorumluluk ve duyarlılığı, ihtiyaç duyulacak ilçelerimizde görevde bulunan ilçe başkanlarımız ve yönetimlerinin de göstermelerini önemle rica ediyoruz. İl teşkilatlarımızla yürüttüğümüz yeniden yapılandırma programının, sorunsuz ilerlemesinde ve başarıya ulaşmasında büyük payı olan il başkanlarımıza, yönetimlerine, aldığımız kararları destekleyen üyesinden gönüllüsüne kadar tüm İYİ Parti ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeniden yapılandırma programı ile eş zamanlı olarak yürüttüğümüz mahalle teşkilatlanması programına da hız verilecek. Böylece yerel seçimler öncesinde tepeden tırnağa yenilenmiş, güçlenmiş, dinamik, zinde, formda ve başarıya endeksli bir İYİ Parti inşa edilmiş olacak."

Açıklamada ayrıca, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tüm ülkede sevilen, vizyon sahibi, güçlü, iddialı ve başa güreşen adaylarla gireceği ifade edildi.


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