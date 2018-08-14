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İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Tokat Kurucu İl Başkanı Afşin Ünverdi ve İl Başkan Yardımcısı Emrah Köknar'ın istifalarının ardından Niksar İlçe Başkanı Murat Basut'ta görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor

İYİ Parti Niksar İlçe Başkanı Basut açıklamasında, "Gurur duyarak ve severek bugüne kadar yürütmüş olduğum İyi Parti Niksar İlçe Başkanlığı görevimden İstifa ediyorum. Bundan sonra görev alacak arkadaşlara başarılar dilerken ölene kadar İYİ Parti'nin başarısı için bir neferi olarak çalışacağımın sözünü veriyorum. Bu ana kadar benimle birlikte çalışan hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma ve İYİ Partili tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

İL BAŞKANLARI DA İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti'nin kurucu il başkanlarından Afşin Ünverdi ve yardımcısı Emrah Köknar yaptıkları yazılı açıklamayla görevlerinden istifa etiklerini duyurmuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Niksar İlçe Başkanı Murat Basut

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
utanmasanız istifa eden çaycıyı bile haber yapacaksınız nedir bu partiyle derdiniz 16 yıl sonra meclise yeni bir parti girdi yok edin el birliğiyle sonrada ağlayın kime oy vereceğiz akpden başka parti mi var diye...
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