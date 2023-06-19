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İYİ Parti'de kongre öncesi 81 il başkanından Meral Akşener'e destek açıklaması!

19.06.2023 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti’nin 81 il başkanı hafta sonu gerçekleşecek olan kongre öncesi Genel Başkan Meral Akşener’in yanında olduklarını açıkladıkları bir deklarasyon yayımladı.

İYİ Parti'de kongre öncesi 81 il başkanından Meral Akşener'e destek açıklaması!

Hafta sonu üçüncü olağan büyük kongresini gerçekleştirecek olan İYİ Parti’nin il başkanlarından Meral Akşener’e destek açıklaması geldi.

"Yüce Türk Milletine" başlığı ile yayımlanan destek deklarasyonunda şu ifadeler kullanıldı:

“İYİ Parti; Türkiye'yi yeniden inşa etme ülküsüyle yola çıkmış binlerce vatanseverin bir araya gelerek hayat verdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde kendini yetiştirmiş cesur bir Türk kadını olan Meral Akşener’i kurucu lideri ve Genel Başkanı olarak benimsemiş ve 25 Ekim 2017 tarihinde kurumsal kimliğini oluşturmuş siyasi bir partidir. Kuruluşundan bugüne değin, yüce Türk Milletinin umudu olan İYİ Parti'nin lideri, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, parti içi demokrasi anlayışının en güzel örneği olarak, genel seçim sonrası, 24 Haziran 2023 tarihinde 3. Olağan Kongresini yapmaya karar vermiştir. Kurultaydan, partimizin, birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda daha da güçlenerek çıkacağına, aynı azim ve cesaretle mücadeleye devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bu inançla; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede, ardında ve yanındayız.”

"ADAYIMIZ, AMASIZ, FAKATSIZ, LAKİNSİZ AKŞENER"

Tarihsel bir süreçten geçildiğine vurgu yapılan deklarasyon metni şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Sayın Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır. Yapılacak olan kongrede Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinin başkanları olarak, kurucu liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i; amasız, fakatsız, lakinsiz Genel Başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve Yüce Türk milleti önünde beyan etmeyi bir görev addediyoruz. Kurultayımızın partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti

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