İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Ne olursa olsun Türk milletinin bütün fertlerinin Türkiye'nin menfaati söz konusu olduğunda ülkesinin ve ordunun yanında yer alacağını bilmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Aydın, partisinin Bursa İl Başkanlığınca Nilüfer ilçesindeki bir salonda organize edilen üye katılım ve eğitim törenine katıldı.

Burada gazetecilerin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorusunu yanıtlayan Koray Aydın, Türkiye'nin zor günler yaşadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımları da eleştiren Aydın, şöyle konuştu:

"Bu kadar ağır sözlerin altında böyle bir anlaşamanın yapılıyor olmasının hangi sonuçlar doğuracağını işte bu gelişen olaylarla daha iyi değerlendirme imkanı bulacağız. Adamlar her tarafta Türkiye'ye çeşitli mahkemeler de açtılar, toplum bunları pek görmedi ya da görmemezlikten geldi. Ülkenin Cumhurbaşkanına, ailesine ve evlatlarına mali durumlarıyla ilgili açılmış olan bir davanın acaba bu iş üzerinde ne kadar tesiri vardır diye herkesin kafasında soru işaretleri var, benim de var. Bu işte zaafı bile olsa, yanlış yapıyorsa bile Cumhurbaşkanının bu teslimiyet içine girmemesi, ne olursa olsun Türk milletinin bütün fertlerinin Türkiye'nin menfaati söz konusu olduğunda ülkesinin ve ordunun yanında yer alacağını bilmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyoruz."