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İYİ Parti'den flaş Tunç Soyer açıklaması! Böyle tepki gösterdiler

SEÇİM HABERLERİ  | 28.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'i göstermesinin ardından yaptığı açıklamada, "CHP Parti Meclisi'nde Sayın Soyer'in aday gösterilmesi ile birlikte, parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır" denildi.

İYİ Parti'den flaş Tunç Soyer açıklaması! Böyle tepki gösterdiler

CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı olarak açıklanan Tunç Soyer için İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İzmir İYİ Parti olarak CHP PM'nin kararını parti hiyerarşisi gereği ve teşkilat disiplinimizin sonucu olarak saygı ile karşılıyoruz. İzmir sorunlarını birlikte yaşadığımız ve birlikte aşacağımız bir kenttir. Bu gerçekten yola çıkılarak, bir işbirliğine gidilmiştir. İzmir, iktidar partisinin 17 yıldır hayalinde ve rüyasında olan bir kenttir. Bu bilinçten hareketle, aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Sayın Soyer’in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazıBNÖ teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır."

Kaynak: DHA

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İYİ parti tunç soyer CHP izmir

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Son derece anlamsız, dayanaksız, saçma sapan, anlaşılırlıktan yoksun, amaçsız ve ittifak ruhuna uymayan bir açıklama. Herşeyi bırakıp kayıtsız şartsız destek vereceğin yerde saçma salak şeylerle uğraşıyorsun iyi parti. Meral Akşener eğer ittifaka gerçekten bağlı ise İzmir il teşkilatının yaptığı bu saçma sapan açıklamanın hesabını sormalı.
akp gelmesinde kim gelirse gelsin mantığı fenaaa bu malum bir yerel seçim herkes aklını b.aşına alsın oynanmak istenen oyun büyük
Küçük hesaplar devam ediyor anlaşılan,ona itiraz,buna itiraz,bravo!..
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