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İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye katılmıştı! Melih Aydın'dan Nebi Hatipoğlu'na: 'Rozet taktığım ellerim yakanda olacak'

07.11.2023 17:09 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'na Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Melih Aydın'dan çok sert tepki geldi. Hakkını helal etmediğini belirten Aydın, "Rozet taktığım ellerim yakanda olacak" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye katılmıştı! Melih Aydın'dan Nebi Hatipoğlu'na: 'Rozet taktığım ellerim yakanda olacak'

İYİ Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti’ye katıldı. Hatipoğlu'nun parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK toplantısında takarken; İYİ Parti cephesinden çok sert tepki geldi.

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İYİ PARTİLİ İSİMDEN ÇOK SERT TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilan ettiği Melih Aydın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Nebi Hatipoğlu'na tepki gösterdi.

"ROZET TAKTIĞIM ELLERİM YAKANDA OLACAK"

Hatipoğlu'na İYİ Parti rozeti taktığı fotoğrafı paylaşan Aydın, söz konusu paylaşımında "Sana helal değil. Hem bu dünyada hem öbür dünyada o rozet taktığım ellerim yakanda olacak" dedi.

Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bütün Eskişehir ‘o senin hakkını yedi, milletvekilimiz sen olmalıydın’ derken rozetini ellerimle taktım ben. Çünkü benim için makamlar önemsiz, aslolan memleketimizdi. İşte şimdi o hakkım sana helal değil. Hem bu dünyada hem öbür dünyada o rozet taktığım ellerim yakanda olacak."

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