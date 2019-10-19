HABER

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 16:21 | Son Güncelleme

"(Barış Pınarı Harekatı) Ne olursa olsun Türk milletinin bütün fertlerinin Türkiye'nin menfaati söz konusu olduğunda ülkesinin ve ordunun yanında yer alacağını bilmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Ne olursa olsun Türk milletinin bütün fertlerinin Türkiye'nin menfaati söz konusu olduğunda ülkesinin ve ordunun yanında yer alacağını bilmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Aydın, partisinin Bursa İl Başkanlığınca Nilüfer ilçesindeki bir salonda organize edilen üye katılım ve eğitim törenine katıldı.

Burada gazetecilerin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorusunu yanıtlayan Koray Aydın, Türkiye'nin zor günler yaşadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımları da eleştiren Aydın, şöyle konuştu:

"Bu kadar ağır sözlerin altında böyle bir anlaşamanın yapılıyor olmasının hangi sonuçlar doğuracağını işte bu gelişen olaylarla daha iyi değerlendirme imkanı bulacağız. Adamlar her tarafta Türkiye'ye çeşitli mahkemeler de açtılar, toplum bunları pek görmedi ya da görmemezlikten geldi. Ülkenin Cumhurbaşkanına, ailesine ve evlatlarına mali durumlarıyla ilgili açılmış olan bir davanın acaba bu iş üzerinde ne kadar tesiri vardır diye herkesin kafasında soru işaretleri var, benim de var. Bu işte zaafı bile olsa, yanlış yapıyorsa bile Cumhurbaşkanının bu teslimiyet içine girmemesi, ne olursa olsun Türk milletinin bütün fertlerinin Türkiye'nin menfaati söz konusu olduğunda ülkesinin ve ordunun yanında yer alacağını bilmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyoruz."

- İYİ Parti, her kesimden oy alabilen bir parti

Koray Aydın, partilerine katılımların arttığını, kendilerine yeni katılımlarla ilgili de bir yol haritası belirlediklerini ifade etti.

Parti tabanlarının kalıcı bir hale geldiğini aktaran Aydın, "Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Araştırmaların teyit etmesi bizim açımızdan çok önemli oldu. 25 Ekim'de 2 yıllık olacağız, bu kadar sürede partinin zemininin oluşturulup, bunun kalıcı bir hale dönüştürülmesi Türk siyasi hayatında pek olmuş, başarılabilmiş bir konu değildi. İYİ Parti, oy geçişkenliği ve zenginliği açısında bütün partilerden oy alabilen bir parti haline dönüşmüş vaziyette. Özellikle her partiden küskün, dargın, umudunu kesmiş, yeni parti arayışları içerisinde olan insanların her kesimden partimize bir akışı olduğunu gözlemleyebiliyoruz." diye konuştu.

Partiyi kurumsal bir yapı haline getirmek için çabaladıklarını belirten Koray Aydın, üye veri tabanı oluşturma amacında olduklarını, kısa sürede yoğun faaliyetlere başladıklarını dile getirdi.

Resmi kayıtlara göre 192 bin İYİ Parti üyesi olduğunu da kaydeden Aydın, son bir haftalık çalışmalarının ardından bu rakamın 200 bine çıktığını ifade etti.

Koray Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından partisince organize edilen eğitim etkinliğine katıldı.

PARTNERRihanna kendi reklamını yaptıRihanna kendi reklamını yaptı
Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deCumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de
Anahtar Kelimeler:
Koray Aydın

En Çok Okunan Haberler

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

Soylu açıkladı! 4 tanesi daha teslim alındı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Haydarpaşa ve Sirkeci ihalesinden İBB iştirakleri elendi

İBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu'ndan flaş açıklama

Akşener'den Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyareti! ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Akşener'den ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.