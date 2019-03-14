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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Beka gitti beş harfliler geldi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:18 | Son Güncelleme

SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programı kapsamında Turgutlu'daki mitinginin ardından Salihli'ye geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Beka gitti beş harfliler geldi (2)

SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programı kapsamında Turgutlu'daki mitinginin ardından Salihli'ye geçti. Parti otobüsüyle ilçeyi gezen Akşener, vatandaşları selamladı. Salihli Kent Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan Akşener'e, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı Salihli Belediye Başkan adayı Muzlum Nurlu eşlik etti. Meydanda parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Akşener, sağduyu çağrısı yaparak seçim nedeniyle kimsenin düşman olmamasını istedi.
'EĞİLSEM BAŞIM BELADAN KURTULACAK'
Konuşmasına başlarken gençlerin "Dik dur eğilme evlatların seninle" sloganına karşılık veren Akşener, "Evladım eğilemiyorum. Eğilsem başım beladan kurutulacak" dedi. 31 Mart seçimlerinde adayların projelerinin yarışması gerektiğini vurgulayan Akşener, "Siz onlara pirim vermeyin. Ağalar kavga etmemizi istiyor. Ağalar birbirimize düşman olmamızı istiyor. Siz aynı okulun velilerisiniz. Aynı tarlanın sınır komşularısınız. Tencereyi kaynatmanın zorluğunu yaşayan kadınlarsınız. Siz aynı apartmanın komşularısınız. Seçim bitecek, aynı camiye gideceksiniz. Seçim bitecek aynı caminin cemaati olacaksınız. Aldırmayın bunlara. Bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde size en iyi hizmet edecek, en iyi projeyi seçecek, adayı seçeceksiniz. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'ne söylenen illet, zillet gibi sözleri siz söylemeyeceksiniz. Biz sinirlenmeyeceğiz. Onlar sinirlenecek. Burada kaç beş harfli var parmak kaldırsın. Bakın memleketin yarısı beş harfli. Diyeceğim ki şimdi içerilerine üç harfli kaçtı, onu da diyanet yasakladı. Elbette biz seçimde rekabet edeceğiz ama olumlu rekabet edeceğiz. Sizi projelerle ikna etmek için buradayız. AK Parti'ye MHP'ye oy veren de bizim canımızdır, kanımızdır." dedi.
Konuşmasında ülke problemlerine de değinen Akşener, "İktidara geldiğimizde mazot fiyatlarını düşüreceğiz demiştik. Hala sözümüzün arkasındayız. Bunlar düşürmedi, bizim seçilecek belediye başkanlarımız düşürecek. Biz çiftçinin yanında olacağız" diye konuştu. Meydanda görev yapan polisleri de selamlayan Akşener, polislerin 3600 ek gösterge sorununu da kendilerinin çözeceğini söyledi.
Konuşmasının ardından Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı Salihli Belediye Başkan adayı Muzlum Nurlu'yu vatandaşlara tanıtan Akşener, Sarıgöl'deki programı için ilçeden ayrıldı.

Mehmet CANDAN - Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Beka gitti beş harfliler geldi (2)İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Beka gitti beş harfliler geldi (2)İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Beka gitti beş harfliler geldi (2)İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Beka gitti beş harfliler geldi (2)

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