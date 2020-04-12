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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 22:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu'nun görevini bırakmasının ardından istifa kararına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk yorum geldi. Akşener açıklamasında, "Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntüleri nedeniyle tepkilerin hedefinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullanarak görevinden ayrıldı.

"HATAYI VE BAŞARISIZLIĞI KABULLENMEK OLGUNLUK GEREKTİRİR"

Soylu'nun istifasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk yorum geldi. Akşener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş Damat'tan ve Tarım Bakanı'ndan da bekliyorum..."


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