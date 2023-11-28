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İYİ Parti karıştı, CHP yenilendi! Siyaset gündemi ittifaka kilitlenmişken Özgür Özel'den çok konuşulacak davet

28.11.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere kısa süre kala siyasetin gündemi de adaylar ve ittifaklar! Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP önderliğinde devam ederken CHP ile İYİ Parti arasında ittifak olup olmayacağı soru işareti! İYİ Parti'deki iç çekişmeler sürerken CHP de yenilendi. Yeni genel başkan Özgür Özel'den ses getirecek davet...

İYİ Parti karıştı, CHP yenilendi! Siyaset gündemi ittifaka kilitlenmişken Özgür Özel'den çok konuşulacak davet

Emeklilere verilen 5 bin TL'ye de atıf yapan CHP lideri Özgür Özel, Ankara'da Mansur Yavaş'ın sosyal belediyecilik yaptığını emeklilere senede 3 kez ikramiye vereceğini belirtti. Gazze'de akan kana da dikkat çeken Özgür Özel, 'Filistin'de akan kanı durdurmak bütün solcuların görevidir' dedi.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN İTTİFAK DAVETİ!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideri Özgür Özel, bugünkü grup konuşmasında üstü kapalı şekilde İYİ Parti'ye ittifaka davet etti. Belediyeleri sadece CHP'nin oyuyla kazanmadıklarını dile getiren Özel, 'Güç birliği' vurgusu yaptı!

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İşte Özgür Özel'in konuşmasından satır başları:

"Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin oyuyla kazanmadık. İstanbul'da, İstanbul İttifakı'yla, Ankara'da dürüst insanlar Başkent'i yönetsin diye destek aldık ve kazandık. Biz işbirliğine tüm siyasi partileri, güç birliğine davet ediyoruz.

5 bin TL'yi bir kereye mahsus verdiler. Tayyip Bey bilmez ama Mansur Bey yılda 3 defa emekliye 5 bin TL verecek. Mansur Başkanın kursları var bir de, adı da sosyal belediyecilik. Yeni başlayanlar için onu tavsiye edeceğim. Tayyip Bey, belediye başkanlarını yollarsan onlara çok faydası olur.

Gazze'de akan kanı durdurmak bütün solcuların görevidir.

Geçen hafta Erdoğan'a çağrı yaptım. Ben Filistin'e gitmek, insani yardımların ulaşmasını sağlamak ve katliamı durdurmak için girişimler başlatmıştım. Erdoğan çağrım sanadır, orada gidip tek başına bir şeyler yapmak yerine bütün siyasi liderleri bir araya gelmeliyiz. Bu konuda senden cevap bekliyorum."

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Özgür Özel CHP ittifak
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