İYİ Parti karıştı! İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti'den Ordu Büyükşehir adaylığı için adı geçen İdris Naim Şahin ile ilgili bir açıklama geldi…

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve doğrulanamayan İdris Naim Şahin iddiaları Ankara kulislerini yeniden hareketlendirdi.Bir süredir CHP-İYİ Parti ittifakının Ordu'da İdris Naim Şahin ismi üzerinde anlaşma sağlayarak ortak aday göstereceği iddiaları vardı.

İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin ile ilgili bir açıklama yaptı.

Devişoğlu, yaptığı açıklamada, Şahin'in adaylığının zaman darlığı sebebi ile gerçekleşmediğini aktardı.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden bazı tartışmalara son vermek amacıyla bir açıklama yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur.Bilindiği gibi İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili olarak, gerek il ve ilçe teşkilatlarımızın ve gerekse Ordu halkının yoğun talepleri söz konusuydu.Halkın ve partimizin bu beklentisini kendisine iletmek üzere Sayın İdris Naim Şahin'e çeşitli ziyaretlerde bulundum. Bizleri son derece nazik bir biçimde karşılayarak görüş ve düşüncelerini paylaştı. Hatta genel merkezimize iade-i ziyarette bulunarak Sayın Genel Başkanımızla da görüştüler. Bende iki İçişleri eski bakanının sohbetinden ve tecrübelerinden istifade edebilmek imkanına sahip oldum.Öncelikle belirmek isterim ki; Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibariyle olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı.Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için kendisine müteşekkir olduğumu ifade eder, saygılar sunarım.”