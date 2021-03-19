İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin açıklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

HDP'nin kapatılması istemli dava hakkındaki soru üzerine Ağıralioğlu, sadece HDP değil, terörün gölgesinde hangi parti olursa olsun kapatılması gerektiğini söyledi.

Sorunların hukukun üstünlüğüyle çözülebileceğini belirten Ağıralioğlu, "Türkiye'de terörle ilgili 15 Ağustos 1984'ten beri bir hususi gündem var. İçeride yaşadığımız bu terör saldırılarının, dışarıda Türk devletinin başına bela edilmek istenen hesapları var. Bu mevzularla ilgili konuşmaya başladığınızdan itibaren Türkiye'nin iç istikrarını bozma organizasyonuna dönmüş bir cinayet şebekesinin, zaman zaman siyaseti de enfekte ettiği, lekelediği alanlarla ilgili konuşuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu vurguladı.

Bu topraklarda binbir türlü gaile yaşandığını dile getiren Ağıralioğlu, "Yıkılmadık, bugün de teröre yıkılmayacağız. Ülkemizi, medeni ülkeler arasındaki müstesna yerini, demokrasisinin kıymetini, hukukun üstünlüğüne dayalı iradesini gölgelemeden bu problemleri çözebilme kabiliyeti göstermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.