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İYİ Parti lideri Akşener'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

06.06.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili soruya "Benim önerim şu; gördüğüm şu oldu ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum." şeklinde cevap verdi.

İYİ Parti lideri Akşener'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Halk Tv'de ekrana gelen 'Liderler Özel Söyleşisi' programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Suat Toktaş, Özlem Gürses, İsmail saymaz ve emin Çapa'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı ve Millet İttifakı'nın tek bir aday çıkarıp çıkarmayacağıyla ilgili tartışmalara değinen Akşener, "Ben 24 Hazirandaki tecrübeme dayanarak, ülkenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam. Ama o tecrübeden çıkardığım bir tecrübe var benim de önerdiklerim var. Biz bu konuda bir şey konuşmadık. Benim önerim şu; gördüğüm şu oldu ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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"HDP KENDİ AYRI ADAY ÇIKARMALI"

HDP ile ortak adaylık tartışmalarına ilişkin de Akşener, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı tek aday çıkarmalı ve HDP kendi ayrı aday çıkarmalıdır” diye konuştu.

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