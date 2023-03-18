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Kritik süreçte Yavaş, Akşener'den ne istedi? "Ben de onlara uydum" diyerek açıkladı

18.03.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Altılı masada krize neden olan daha sonra iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğu süreçle ilgili bilinmeyenlere değinen Akşener, o dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden isteğini canlı yayında açıkladı.

Kritik süreçte Yavaş, Akşener'den ne istedi? "Ben de onlara uydum" diyerek açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, TV100 ekranlarında yayınlanan Uğur Dündar'la Haftanın Panoraması programına katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Akşener siyasette yaşanan son gelişmeleri değerlendiriyor.

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Akşener'in açıklamalarından satır başları;

  • Gönül rahatlığıyla diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Belediyecilikte başarılı iki arkadaşımızla başaracaklar. Bakın şimdi birinci turda kazanmayı konuşuyoruz. Ben inanıyorum birinci turda kazanılacağına. Bu ucube sistemden kurtulacağımızı düşünüyorum. AK Parti'ye oy veren seçmen bizim için velinimettir. Yarın bizim de oy alabileceğimiz bir seçmendir. Bu şekilde kapsayıcılıkla birinci turda kazanabiliriz. Seçmen hangi partiden olursa velinimettir.

  • Siyasetçi korkulan bir insan olmamalıdır. Ben gelmiş geçmiş en rahat konuşulan içişleri bakanıydım. Benden korkmazlardı. Aynı ailenin çocukları neden birbirine bıçak çeksin. Bu ülkenin refaha ulaşması hepimizin görevi.

MANSUR YAVAŞ'IN AÇIKLAMALARI

  • İki belediye başkanını koşu partneri olarak masaya ben getirmiş oldum. CHP ile anlaşarak oldu bunlar. Sonra orada bir arkadaşımız itiraz etti buna. Bakan olmaları gerektiğine gitti iş. Sonuç itibarıyla bu iki arkadaşımızın başkan yardımcısı olarak yer almalarına, bizlerin de başkan yardımcısı olarak milletvekili olmadan yer almasına doğru gidildi. Çünkü orada benim de ikna olmama sebep olan şey şuydu, Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'ın tavrı, ben de sonra doğru olduğuna kanaat ettim. O da genel başkanların milletvekili olmamasının bu seçimi alacağımıza dair inancın gerekçesi olabileceğini söylediler. Ben de bunu olumlu buldum. Ondan sonra el sıkıştık. Ben mesela pazar gecesi görüştüğümüz için Mansur Bey ve Ekrem Bey biliyor, yani 'iki gün ertelesek, daha rahat konuşulsa' dedim. Mansur Bey dedi ki, 'insanlar gelecek. Bu heyecanı ortadan kaldırmayalım, siz bunu hızlandırma konusunda bize yardımcı olun' dedi. Ben de onlara uydum.

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