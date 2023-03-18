Kritik süreçte Yavaş, Akşener'den ne istedi? "Ben de onlara uydum" diyerek açıkladı

Gönül rahatlığıyla diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Belediyecilikte başarılı iki arkadaşımızla başaracaklar. Bakın şimdi birinci turda kazanmayı konuşuyoruz. Ben inanıyorum birinci turda kazanılacağına. Bu ucube sistemden kurtulacağımızı düşünüyorum. AK Parti'ye oy veren seçmen bizim için velinimettir. Yarın bizim de oy alabileceğimiz bir seçmendir. Bu şekilde kapsayıcılıkla birinci turda kazanabiliriz. Seçmen hangi partiden olursa velinimettir.