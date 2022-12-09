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İYİ Parti Milletvekili Örs hastaneden taburcu edildi

09.12.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs taburcu edildi. Örs, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi yumruk atma yeri değil, aziz milletimize hizmet etme yeridir. Bizim anlayışımız budur" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Milletvekili Örs hastaneden taburcu edildi

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Örs, Meclis'te istenmeyen bir olay neticesinde hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tetkikler sonucu taburcu edilmesine karar verildiğini söyledi.

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Kontrollerinin devam edeceğini belirten Örs, başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Örs, "Sıkıntılı bir dönem geçirdik. Hayati tehlikeyle ilk gece buraya geldiğimde sağ olsunlar doktorlar müdahale ettiler. Şu anda iyiyim, sağlığım iyi." dedi.

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Yaşanan hadisenin oluş şekli ile sonrası konusunda konuşmak istemediğini ve TBMM'de millete hizmet etmek için olduklarını kaydeden Örs, "Türkiye Büyük Millet Meclisi yumruk atma yeri değil, aziz milletimize hizmet etme yeridir. Bizim anlayışımız budur." diye konuştu.

"KİMSE BİZİ KORKUTAMAZ"

Akşener'in, Türkiye'yi gezerek vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini aldığını, milletvekillerinin ise bu sorunları TBMM'de dile getirmeye çalıştığını belirten Örs, şunları kaydetti:

"Ben arabasının önü çöp kamyonuyla çevrilen, konuşacağı salonların elektrikleri kesilen, kapılarına kilit vurulan, evine baskın yapılan cesur liderin partisinin milletvekiliyim. Kimse bizi korkutamaz. Yumruklarla bizi yolumuzdan döndüremez. En kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarıma devam edeceğim. Türkiye'nin her yanındaki vatandaşların problemlerini dile getirmeye çalışacağım. Meclis'te vazife aldığımdan beri 250 kez konuşmuşum. Araştırma ve soru önergeleri vermişim. Bütün milletvekili arkadaşlarımız bu şekilde çalışmalarımıza devam etmişiz. Bu saldırıda bulunan arkadaşımızın 3 veya 4 konuşma yaptığını bana söylediler. Biz orada milletimize hizmet için varız ve devam ettireceğiz." (AA)

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Hüseyin Örs İYİ Parti

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