İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstanbul'a mitil atacağını söyleyenler, bir baktık ki mitili İmralı'ya atmışlar. Bir belediye başkanlığı uğruna teröristin ayağına gittiler. Teröristi yerli ve milli ilan ettiler. 23 Haziran bu aymazlığa atılan bir tokattır." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 23 Haziran'da Türk milletinin bir karar verdiğini ve egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milleti tebrik ettiğini söyledi.

Seçimin kazananının Türk milleti, kaybedenin ise İstanbul'a ihanet edenler, şehri betona gömenler, haksız rant edinenler olduğunu ileri süren Akşener, şöyle konuştu:

"23 Haziran sadece partilerin değil, bizzat Türk milletinin destanıdır. İyi ve cesur insanlar 25 yıldır değişmeyeni değiştirdi. 17 yıldır durdurulamaz denileni durdurdunuz. 23 Haziran kimin eğri, kimin doğru olduğunu gösterdi. Bize attıkları bütün iftiralar boşa çıktı. Seçime üç gün kala FETÖ'cüler 'Millet ittifakına oy vermeyin' diye çağrı yaptılar. İstanbul'a mitil atacağını söyleyenler, bir baktık ki mitili İmralı'ya atmışlar. Bir belediye başkanlığı uğruna teröristin ayağına gittiler. Küçük ortak 'terörist başını niye dinlemiyorsunuz' diye açıklama yaptı. Teröristi yerli ve milli ilan ettiler. 23 Haziran bu aymazlığa atılan bir tokattır. Milletimiz bir kişiyi sevdi mi yolunu açar, destek olur, arkasında durur. 23 Haziran İstanbul seçimleri bu gerçeğin kanıtıdır."