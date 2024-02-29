İYİ Parti'ye Ankara Mamak'ta CHP şoku! İtiraz edildi, Hüseyin Bayındır'ın belediye başkan adaylığı düştü

Yerel seçim öncesi İYİ Parti'ye Ankara Mamak'tan kötü haber geldi. Ankara İl Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Mamak Belediye Başkan adayı gösterilen Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

Alınan bilgiye göre, Kurul, CHP'nin itirazı üzerine Bayındır'ın Belediye Başkan adaylığını görüştü.

"CHP'DEN İSTİFA ETMEDEN İYİ PARTİ'DEN ADAY GÖSTERİLDİ"

Ankara İl Seçim Kurulu, Bayındır'ın CHP ve İYİ Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptığını ve süresi içinde CHP'den istifa etmeden, İYİ Parti listelerinden aday gösterildiğini belirledi.

Bu nedenle Bayındır'ın adaylığı, Siyasi Partiler Kanunu'nun, "Bir kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez" hükmü uyarınca düşürüldü.

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İYİ PARTİ YENİ ADAY BİLDİREBİLECEK

Ankara İl Seçim Kurulu, kesin aday listelerini 3 Mart Pazar sabahı saat 8.00'de asacak. İYİ Parti, bu tarihe kadar Mamak Belediye Başkan adaylığı için yeni bir isim bildirebilecek.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





