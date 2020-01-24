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İYİ Parti'den "Ekonomide Türkiye'nin Yönü ve Kaliteli Büyüme" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

İYİ Parti'den "Ekonomide Türkiye'nin Yönü ve Kaliteli Büyüme" paneli

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti, "Ekonomide Türkiye'nin Yönü ve Kaliteli Büyüme" konulu panel düzenledi.

"Güçlü Türkiye Buluşmaları" kapsamında Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, güçlü bir Türkiye için güçlü üretim ve ekonomiye sahip olunması gerektiğini söyledi.

Ekonomi bazlı yeni bir açılım ve dışa açık büyüme politikasının yer aldığı 24 Ocak kararlarının üzerinden 40 yıl geçtiğini anımsatan Tatlıoğlu, "Son 5 yıldır üretmeyen bir Türkiye'yi konuşuyoruz. 'Kalitesiz büyüme' diyoruz. İstihdam yaratmayan, katma değer üretmeyen, enflasyonu baskılanmayan, adete şişmanlatan ama güçlendirmeyen bir büyümeden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, Türkiye'de 60 milyar dolar enerji açığının konuşulduğunu fakat teknoloji açığının da giderek büyüdüğü, bunun zamanın ruhunun ortaya çıkardığı bir sorun olduğunu öne sürerek, şöyle devam etti:

"Bu çözülebilir bir sorundur. Kadere ve coğrafyaya bağlı olmayan bir sorundur. Türkiye bunları aşmalıdır. Tarihçiler şöyle bir not düşüyor, 'Türklerin son kızıl elması modernleşme hedefidir.' diyorlar. Kalkınma ve modernleşme bu topraklarda yaşayanların son kızıl elmasıdır. Beka sorunu buradadır. Hukukun üstünlüğünü tesis etmiş, kamuda liyakatı hakim kılmış, ekonomik zenginleşmeye ulaşmış bir Türkiye 82 milyonun kızıl elmasıdır. Böyle bir Türkiye'de yürüyeceğiz."

Moderatörlüğünü Eski Merkez Bankası Başkanı Bülent Gültekin'in yaptığı panelde, Eski Maliye Müsteşarı ve emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Eski Hazine Müsteşarı Prof. Dr. Tevfik Altınok, TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu ve Finans Uzmanı Can Pamir da konuşma yaptı.

Panele, İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu, bazı İYİ Parti milletvekilleri ve partililer katıldı.

Bu arada, katılacağı belirtilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başka programı nedeniyle panele katılmadı.

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