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İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Türkiye'nin acil ihtiyacı deprem politikalarıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Ülkemizin acil ihtiyacı imar afları değil, siyaset ve hükûmetler üstü bir anlayışla icra edilen deprem politikalarıdır.

İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Türkiye'nin acil ihtiyacı deprem politikalarıdır

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Ülkemizin acil ihtiyacı imar afları değil, siyaset ve hükûmetler üstü bir anlayışla icra edilen deprem politikalarıdır. Hükûmetler değişse bile, kararlılık, kurallar ve caydırıcılık zerre değişmemelidir. Bugünden tedbirler almak ve depreme dayanıklı binalar inşa etmek zorundayız" dedi.
İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedeler için başsağlığı dileğinde bulunan Ağıralioğlu, depremin Türkiye'nin acı bir gerçeği olduğunu söyledi. Elazığ depreminin ardından müdahale açısından, gözle görülür bir ilerleme olduğunu kaydeden Ağıralioğlu, "Gerek devlet kurumlarımızın, gerek gönüllü yardım kuruluşlarımızın bir noktaya geldiği görülmektedir. Fakat, deprem öncesi yapılması gerekenler ile alakalı ise aynı iyimserlikte konuşabilmemiz asla mümkün değildir. İYİ Parti olarak, deprem gibi ortak acıların yaşandığı durumlarda, siyaset üstü bir anlayışla meselelere bakmaktayız. Ortak acılarda, kaygılarda, mutluluklarda ve meselelerde, bir millet olduğumuzun şuuruyla hareket ederek, eleştirilerimizi ve gördüğümüz eksiklikleri de yine bu hassasiyetle dile getirmekteyiz" dedi.
'TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ'
Ağıralioğlu, Türkiye'nin acil ihtiyacının siyaset ve hükûmetler üstü bir anlayışla deprem politikaları olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Hükûmetler değişse bile, kararlılık, kurallar ve caydırıcılık zerre değişmemelidir. Olduktan sonra yapılacak hiçbir işin, söylenecek hiçbir sözün hükmü yoktur. Bugünden tedbirler almak ve depreme dayanıklı binalar inşa etmek zorundayız. Hükûmet, depremin değil ama depremin sonuçlarının birinci elden mesulüdür. Ülkeyi bir uçtan bir uca depreme karşı hazır hâle getirmek vazifesi üzerinde olanlar, asla lakayt davranamazlar ve asla kaynakların nereye kullanıldığını, ne gibi tedbirler alındığını sorgulayan milletlerine kızamazlar. Depreme dair gerekli önlemleri almayan herkes, yitip giden canlarımızın vebalini omuzlarında taşımalıdır."
Ağıralioğlu ayrıca, ABD'nin Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planına tepki göstererek, "Filistin'e dayatılan bu anlaşma, iradesi ve istikbali gasp edilen bir halka asla boyun eğdiremez. Filistin'i ilhak etmeyi planlayan bu tezgah elbet bozulacaktır" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Türkiye'nin acil ihtiyacı deprem politikalarıdır

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