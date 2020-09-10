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İYİ Partili Ali Demiray koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 20:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve eski Adana İl Başkanı Yardımcısı Ali Demiray, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. İYİ Partili isimler hastanede yaşam mücadelesi veren Demiray'a plazma bulunması için sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunmuştu.

İYİ Partili Ali Demiray koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İYİ Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve eski Adana İl Başkanı Yardımcısı Ali Demiray, yaklaşık 18 gündür mücadele ettiği koronavirüse (Covid-19) yenik düştü.

Demiray'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirten İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Adana İYİ Parti Kurucu İl Divan Kurulu üyemiz, İl Delegemiz Ali Demiray koronavirüs sebebi ile Hakk'a yürümüştür. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, inşallah. Ailesi ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum” açıklamasında bulundu.

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