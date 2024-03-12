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İYİ Partili eski vekil en yakını tarafından bıçaklandı! Hemen hastaneye kaldırıldı, durumu ciddi

12.03.2024 12:20
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İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik ofisinde kardeşi K. Çelik ile tartışmaya başladı. Kavga büyüdü ver ardından K. Çelik, Ahmet Çelik'i iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken Ahmet Çelik hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İYİ Partili eski vekil en yakını tarafından bıçaklandı! Hemen hastaneye kaldırıldı, durumu ciddi

Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı.

FFF

TARTIŞMA BÜYÜDÜ! İKİ YERİNDEN BIÇAKLADI

Alınan bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

CİDDİYETİNİ KORUYOR

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.
Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. (AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ahmet Çelik İYİ Parti bıçaklı saldırı
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