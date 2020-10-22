İYİ Partili İlay Aksoy hakkında nefret söylemleri iddiasıyla suç duyurusu

İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy hakkında Suriyeli mültecilere yönelik nefret söylemleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER), Mülteci Dernekler Federasyonu ve Hukukçular Derneği, İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy hakkında Suriyeli mültecilere karşı nefret söylemleri olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen avukatlar suç duyurusuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

“Ne yazık ki topluma kin ve düşmanlık tohumları ekmiştir”

Dernekler adına açıklama yapan avukat Zeynep Ertekin, “İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi ve Fatih Belediye Başkan adayı olan İlay Aksoy uzun süredir TCK’nın 122 ve 216 kapsamında olan nefret, ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama içeren eylemlerde bulunmaktadır. Şüpheli İlay Aksoy, Fatih Belediye Başkan adayı olduğu dönemlerde seçim bölgesinde, ‘Fatih’i Suriyelilere bırakmayacağız’ ifadelerinin yer aldığı pankartlar astırmış ve toplumun bir arada yaşadığı ortamlarda halk arasında kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalarda bulunmuştur. Bunların yanında Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile de bu eylemlerine devam etmiş ve bu eylemleri neticesinde ne yazık ki topluma kin ve düşmanlık tohumları ekmiştir. Attığı her ırkçı tweet üzerinden binlerce yorum alan şüpheli, kendisine yapılan onlarca uyarıya rağmen insanlar arasındaki Suriyeli-Türk ayrımını kasten körüklemektedir” ifadelerini kullandı.