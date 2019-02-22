HABER

İYİ Parti'nin adayı Filiz, HDP'nin adayı Kemalbay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 18:27 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin adayı Filiz, HDP'nin adayı Kemalbay oldu İYİ Parti ve HDP, TBMM Başkanı adaylarının başvuru dilekçeklerini TBMM Başkanlığı'na teslim etti.

İYİ Parti'nin adayı Filiz, HDP'nin adayı Kemalbay oldu

İYİ Parti ve HDP, TBMM Başkanı adaylarının başvuru dilekçeklerini TBMM Başkanlığı'na teslim etti.
24 Şubat Pazar günü yapılacak, Meclis Başkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları tamamlandı. İYİ Parti, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'i, HDP ise eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ı aday gösterdi. Filiz ve Kemalbay, adaylık başvurularını TBMM Başkanlığı'na yaptı. Daha önce AK Parti adayını destekleyeceğini açıklayan MHP, aday çıkarmadı.

ANKARA, (DHA)

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (2)Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor (2)
Mansur Yavaş: 1 Nisan'da Ankara kirli siyasetten kurtulacakMansur Yavaş: 1 Nisan'da Ankara kirli siyasetten kurtulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki patlamadan acı haber! Yaralı uzman çavuş Mehmet Han şehit oldu

Kahreden haber geldi!

Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ankara Garı saldırısının gerekçeli kararı açıklandı: Tüm toplum ve anayasal düzen hedef alındı

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısının gerekçeli kararı açıklandı!

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.