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İYİ Parti'ye bayram ziyaretleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

AK Parti, CHP, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti ve Vatan Partisi heyetleri Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti'yi ziyaret etti - İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli: - "Particiliği bölücülük olarak görmemek lazım. Partilerin de daha farklı bir yapıyla aynı hedefe doğru gitmesi lazım" - AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan: - "Vatandaşın erken seçim beklentisi yok. Üst üste seçim olması her şeyi etkiliyor, vatandaşın beklentileri değişik oluyor"

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları kapsamında AK Parti, CHP, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti ve Vatan Partisi heyetleri İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programında konukları İYİ Parti STK ile İlişkiler Başkanı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Genel İdare Kurulu Üyesi Betül Tosun ve İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ağırladı.

Saadet Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel İdare Kurulu Üyesi Hüseyin Hacıabdullahoğlu ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Selçuk Aydın İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Ziyarette, parti çalışmaları ve gündeme yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Cinisli, Saadet Partisi'nin gündemdeki konulara yönelik reklam çalışmalarını çok beğendiğini belirterek, "Popüler bir sunum yapılıyor. Fikirler de çok hoş. Tebrik ediyorum, ilgiyle takip ediyoruz." diye konuştu.

"Particiliği bölücülük olarak görmemek lazım." diyen Cinisli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Partilerin de daha farklı bir yapıyla aynı hedefe doğru gitmesi lazım. Meclisi de mesela milli takım olarak görüyorum. Rekabet güzel de rekabeti rezalete çevirmezseniz daha güzel."

- "İyi dilek temennileri yıl boyunca devam etmeli"

Aydın da bayramda çok sık kullanılan iyi dilek temennilerinin yıl boyunca devam etmesi gerektiğini belirtti.

Parti çalışmaları kapsamında eskiden beri tanıtım amacıyla kurulan bir ekibin bulunduğuna değinen Aydın, "Bir ofisimiz var. Tanıtma Başkanımız Ömer Faruk Yazıcı da göreve yeni geldi. Ekibin başında, onları koordine ediyor. Gerçekten çok üretici, toplumun bütün kesimlerine dokunabilecek ciddi üretimleri yapıyorlar. Samimiyet ile yenilik bir araya gelince aslında doğrudan toplumdan karşılık bulabiliyor." diye konuştu.

- AK Parti heyeti

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Feza Koçak ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şuay Nilhan Açıkalın'dan oluşan AK Parti heyeti de İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Ceylan, bayramların milletin birlik ve beraberliğine katkı sağladığını ve Türkiye'nin böyle ortamlara çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye'de son yıllarda birçok seçimin yapıldığını belirten Ceylan, "Vatandaşın erken seçim beklentisi yok. Üst üste seçim olması her şeyi etkiliyor, vatandaşın beklentileri değişik oluyor. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temeli de seçimin az olması. Parlamenter sistemlerde çok seçim oluyor, hükümetler çok sık değişiyor. Hükümetlerin ömrü kısa oluyor." diye konuştu.

Cinisli de yoğun bir seçim dönemine şahitlik ettiğini aktararak, Türkiye'de milletin ferasetine ve sağduyusuna güvenilmesi gerektiğini vurguladı.

- DSP heyeti

DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe ve beraberindeki heyet de İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Karakülçe, İzmir-Aydın oto yolunda meydana gelen kazada, İYİ Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yayanın yaşamını yitirmesi dolayısıyla başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

- Diğer partilerin ziyaretleri

Genel Sekreter Üzeyir Tunç'un başkanlığındaki BBP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Melih Aktaş'ın başkanlığındaki Demokrat Parti heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki CHP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Merve Ayvalı başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti de İYİ Parti'ye ziyarette bulundu.

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